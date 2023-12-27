Косметический концерн Avon решил не продавать бизнес в РФ – СМИ

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Международный косметический концерн Avon, который весной 2022 года объявил о прекращении инвестиций в РФ, пока решил не уходить из страны.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке.

По словам газеты, хотя компания официально не объявляла о планах продать бизнес в России, в апреле этого года она начала подготовку к продаже своего единственного в стране предприятия в подмосковном Наро-Фоминске.

По данным издания, по условиям сделки покупатель должен был получить также права на бренд Avon, но записанный кириллицей. Среди претендентов, с которыми велись переговоры, газета называет Natura Siberica и ГК "Арнест", которая в августе 2023 года получила активы Heineken.

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В ноябре потенциальные покупатели направили Avon "обязывающее предложение о покупке", но она сообщила о решении оставить бизнес в России, говорят источники "Коммерсанта".

По словам одного из собеседников, завод в Подмосковье оснащен современным оборудованием и уникален тем, что на нем можно производить в том числе парфюмерную продукцию.

Собеседник также утверждает, что на мощностях проще разместить контрактное производство компаниям, которые запускают новые марки. Все это в совокупности с отлаженной системой продаж и вызвало интерес со стороны инвесторов, добавил источник газеты.

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Стоимость активов Avon во всем мире по итогам 2022 года составила 1 млрд долл.

По данным "Infoline-Аналитики", бренд занимает второе (после Faberlic) место в России среди косметических компаний, работающих по схеме прямых продаж. Выручка "Эйвон Бьюти Продактс Компани", управляющей активами Avon в России, по итогам прошлого года составила 13,9 млрд рублей без учета НДС, свидетельствуют данные СПАРК.

По данным издания, бразильская Natura Cosmeticos, которая владеет Avon, оценила бизнес в России в 28 млрд рублей, что вдвое больше по сравнению с размером годовой выручки компании. По словам двух собеседников, отказ от продажи может быть связан с необходимостью согласовывать сделку с комиссией по иностранным инвестициям, которая сейчас требует от иностранных компаний, которые уходят из страны, продавать активы с дисконтом до 50%.

Экономическая правда