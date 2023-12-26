Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море

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Крупнейший в мире морской грузоперевозчик Maersk готовится возобновить движение судов по Красному морю, приостановленное из-за нападений йеменских повстанцев-хуситов, благодаря началу многонациональной военно-морской операции для защиты судоходства.

Об этом сообщает The Washington Post, передает Укринформ.

"Мы получили подтверждение того, что ранее объявленная многонациональная инициатива по безопасности Operation Prosperity Guardian (OPG) теперь создана и развернута, чтобы позволить морской торговле проходить через Красное море-Аденский залив и снова вернуться к использованию Суэцкого канала как ворот между Азией и Европой", - сообщили в компании.

Судоходная компания заявила, что работает над планами по быстрому движению первых судов.

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Нападения хуситов из Йемена привели к серьезным перебоям в судоходстве через Суэцкий канал и Красное море.

Повстанцы угрожали атаковать любое судно, которое, по их мнению, направляется в Израиль или прибывает из него. Основные судоходные компании, в частности Maersk, избегают Красного моря и отправляют свои корабли вокруг Африки и мыса Доброй Надежды.

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Четыре крупнейшие судоходные компании приостановили проход судов через Суэцкий канал или направили их другими маршрутами из-за угрозы нападений со стороны йеменских хуситов в Красном море.