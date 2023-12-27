Косметичний концерн Avon вирішив не продавати бізнес у РФ – ЗМІ

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Міжнародний косметичний концерн Avon, який навесні 2022 року оголосив про припинення інвестицій у РФ, поки вирішив не йти з країни.

Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на джерела на ринку.

За словами газети, хоча компанія офіційно не оголошувала про плани продати бізнес у Росії, у квітні цього року вона почала підготовку до продажу свого єдиного в країні підприємства в підмосковному Наро-Фомінську.

За даними видання, за умовами угоди покупець мав отримати також права на бренд Avon, але записаний кирилицею. Серед претендентів, з якими велися переговори, газета називає Natura Siberica і ГК "Арнест", яка в серпні 2023 року отримала активи Heineken.

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У листопаді потенційні покупці надіслали Avon "зобов'язуючу пропозицію про купівлю", але вона повідомила про рішення залишити бізнес у Росії, кажуть джерела "Коммерсантъ".

За словами одного зі співрозмовників, завод у Підмосков'ї оснащений сучасним обладнанням і унікальний тим, що на ньому можна виробляти, зокрема, парфумерну продукцію.

Співрозмовник також стверджує, що на потужностях простіше розмістити контрактне виробництво компаніям, які запускають нові марки. Усе це в сукупності з налагодженою системою продажів і викликало інтерес з боку інвесторів, додало джерело газети.

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Вартість активів Avon у всьому світі за підсумками 2022 року становила 1 млрд дол.

За даними "Infoline-Аналітики", бренд посідає друге (після Faberlic) місце в Росії серед косметичних компаній, що працюють за схемою прямих продажів. Виручка "Ейвон Б'юті Продактс Компані", що управляє активами Avon у Росії, за підсумками минулого року становила 13,9 млрд рублів без урахування ПДВ, свідчать дані СПАРК.

За даними видання, бразильська Natura Cosmeticos, яка володіє Avon, оцінила бізнес у Росії в 28 млрд рублів, що вдвічі більше порівняно з розміром річної виручки компанії. За словами двох співрозмовників, відмова від продажу може бути пов'язана з необхідністю узгоджувати угоду з комісією з іноземних інвестицій, яка зараз вимагає від іноземних компаній, які йдуть з країни, продавати активи з дисконтом до 50%.

Економічна правда