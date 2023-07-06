Украина вернула в доход государства 32 млн гривен, разворованные в Минэкологии при Януковиче

В доход государства возвращено более 32 млн грн убытков, нанесенных чиновниками Минэкологии времен бывшего президента-беглеца Виктора Януковича.

Об этом сообщает НАБУ.

"19 июня 2023 года стороной защиты возмещена вся сумма нанесенного ущерба в сумме более 32 млн грн (которые зачислены на государственный казначейский счет), а 4 июля 2023 года дело направлено в суд", - сообщили в НАБУ.

По данным следствия, в 2011-2012 годах Минприроды закупило услуги программного обеспечения для проведения мониторинга окружающей среды с использованием технологий дистанционного зондирования Земли.

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Однако такое программное обеспечение фактически не разрабатывалось, а его функционал выполнялся другими лицензионными готовыми программными продуктами с существенно более низкой стоимостью.

В феврале 2023 года НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему заместителю министра - руководителю аппарата Министерства экологии и природных ресурсов Украины 2010-2013 годов, а также двум гражданам Австрии, которым дополнительно инкриминируется отмывание средств, полученных преступным путем.

Напоминаем:

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2 февраля НАБУ заочно сообщило о подозрении экс-замминистра экологии. Следствие установило, что в 2011 году Минприроды объявило победителем в тендере на разработку и внедрение программного обеспечения для проведения мониторинга окружающей среды заранее определенную австрийскую компанию. Ведомство заключило с ней договор на сумму 41,15 млн. грн.



Однако победитель не был способен и вообще не планировал оказывать эти услуги. С помощью советников тогдашнего министра экологии и природных ресурсов привлекли ряд подрядчиков, которые и стали реальными исполнителями тендера. За это они получили всего около 20% от суммы тендера. Остальные полученные от министерства средства 32,048 млн грн в течение 2012 года участники схемы вывели.

Деньги перевели на счета других компаний-нерезидентов на основании фиктивных документов о якобы разработанном программном обеспечении, которое на самом деле не разрабатывалось и не поставлялось, а его функционал выполнялся частью программного обеспечения, поставленного реальными исполнителями проекта.



В марте стало известно, что НАБУ объявило в розыск бывшего заместителя министра экологии и природных ресурсов Украины Дмитрия Мормула, подозреваемого в завладении более 32 млн грн при закупке услуг по дистанционному зондированию Земли.

В 2011-2012 годах Минприроды возглавлял Николай Злочевский.

В октябре 2021 года НАБУ и САП завершили спецрасследование в отношении Злочевского, которого подозревают в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него.

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