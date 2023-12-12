IT-инфраструктура "Киевстар" частично разрушена - СЕО

В результате мощной хакерской атаки частично разрушена IT-инфраструктура "Киевстар".

Об этом заявил в эфире телемарафона Единые новости гендиректор "Киевстар" Александр Комаров.

По его словам, именно этим объясняется неопределенность сроков восстановления работы мобильного оператора.

"Очень мощная хакерская атака на интеллектуальную инфраструктуру компании, частично разрушена IT-инфраструктура. Поэтому сейчас мы прорабатываем вопрос о том, сколько времени займет восстановление. И никаких стейтментов мы еще не делали", - пояснил он.

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По его словам, цель этой атаки заключалась именно в максимально возможном разрушении IT-инфраструктуры оператора.

Напоминаем:

Ранее вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков допускал, что оператор может возобновить работу за 4-5 часов.

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СБУ открыла уголовное производство по восьми статьям по факту кибератаки на "Киевстар". Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, - за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы РФ.