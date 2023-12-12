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Атака на "Киевстар" не повлияла на работу Helsi

Вторник, 12 декабря 2023, 19:17 - Алексей Павлыш
 

Медицинский сервис Helsi не пострадал от кибератаки на мобильного оператора "Киевстар", которому принадлежит 69,9% компании.

Об этом в комментарии Forbes заявил CEO Helsi Евгений Донец.

По его словам, команда Helsi работает без изменений. "Доступ ко всем сервисам и системам предоставляется в обычном для пользователей режиме, пока мы не получили никаких обращений ни от врачей, ни от пациентов", - рассказал Донец.

Он добавил, что несмотря на это, команда сервиса усиливает уровень кибербезопасности - усилили контроль трафика, управление и мониторинг доступов пользователей.

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"Ситуация требует чрезвычайной готовности и реагирования на изменения в реальном времени", - отметил руководитель Helsi.

Напомним:

Утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи "Киевстар".

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В мобильном операторе "Киевстар" подтвердили, что причиной масштабного сбоя в работе утром 12 декабря стала мощная хакерская атака, но заверили, что персональные данные клиентов в безопасности.

Гендиректор мобильного оператора "Киевстар" Александр Комаров заявил, что сроки восстановления работы сервисов оператора непонятны.

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Экономическая правда

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