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"Киевстар" планирует завершить работу над восстановлением услуг в течение среды

Вторник, 12 декабря 2023, 20:37 - Алексей Павлыш

По состоянию на 20:00 12 декабря специалистам "Киевстара" удалось частично восстановить работу услуг фиксированной связи.

Об этом ЭП сообщила пресс-секретарь компании Ирина Леличенко.

"Сейчас специалисты компании работают над восстановлением других услуг, и сделают все возможное, чтобы окончательно завершить эту работу в течение 13 декабря 2023 года.

Восстановление сервисов может происходить постепенно, о чем мы будем сообщать дополнительно", - пояснили в "Киевстаре".

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По словам Леличенко, после стабилизации работы сети все абоненты и корпоративные клиенты, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании, получат компенсации.

Напомним:

Утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи "Киевстар".

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В мобильном операторе "Киевстар" подтвердили, что причиной масштабного сбоя в работе утром 12 декабря стала мощная хакерская атака, но заверили, что персональные данные клиентов в безопасности.

Гендиректор мобильного оператора "Киевстар" Александр Комаров заявил, что сроки восстановления работы сервисов оператора непонятны.

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Экономическая правда

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