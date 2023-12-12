В Кабмине сказали, когда надеются возобновить работу "Киевстар"

В сети мобильного оператора "Киевстар" продолжаются ремонтные работы, которые надеются завершить в течение четырех-пяти часов.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков на итоговой встрече команды Минвосстановления с главами дипмиссий и общественностью, передает корреспондент ЭП.

"Надеемся, через несколько часов вернется в работу", - сказал вице-премьер.

По словам Кубракова, сейчас происходят ремонтные работы, которые могут длиться четыре-пять часов.

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Напоминаем:

Утром 12 декабря в сети "Киевстар" произошел технический сбой. Из-за этого недоступны услуги связи и доступа в интернет у части абонентов.

Пользователи "Киевстар" утром 12 декабря также не могут перейти на других операторов, поскольку сбой в сети оператора повлиял на национальный роуминг.

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