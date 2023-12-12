СБУ открыла уголовное производство по восьми статьям по факту кибератаки на "Киевстар"

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на национального оператора мобильной связи "Киевстар".

Об этом ЭП сообщили в пресс-службе СБУ.

Производство открыто по восьми статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, это:

ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей);

ст. 361-1 (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт);

ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 111 (государственная измена);

ст. 113 (диверсия);

ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);

ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, - за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы РФ.

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Сразу после возникновения инцидента в офисы компании выехала оперативно-следственная группа СБУ, которая документирует все обстоятельства атаки.

Кроме того, по месту происшествия работают киберспециалисты СБУ, которые оказывают помощь сотрудникам "Киевстар" и координируют усилия всех государственных учреждений для скорейшего восстановления сети.