Пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" після розблокування пропустив майже 600 вантажівок - Кубраков

Протягом доби з 8-00 11 грудня по 8-00 12 грудня розблокований пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Ягодин-Дорогуськ" перетнуло 587 вантажівок.

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення Олександр Кубраков на підсумковій зустрічі команди Мінвідновлення України з головами дипмісій та громадськістю, передає кореспондент ЕП.

До України заїхали 347 одиниць вантажного транспорту, з України виїхали 240 вантажівок.

У Мінвідновлення додали, що згідно з Меморандумом щодо пропускної спроможності українсько-польських пунктів пропуску, норма пропуску вантажівок на добу для пункту "Ягодин-Дорогуськ" становить 1200 одиниць на добу.

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Нагадуємо:

Блокада польськими перевізниками пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на українсько-польському кордоні завершилась о 14-00 11 грудня.