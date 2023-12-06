Германия и ЕИБ предоставят Украине 20 миллионов евро гранта на развитие возобновляемой энергетики
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины договорилось с правительством Германии и ЕИБ подписать грант на сумму 20 миллионов евро для программы "Renewable Energy Solution Programme" ("Программа решений для возобновляемой энергетики").
Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.
Грант призван поддержать развитие возобновляемой энергетики в Украине, в частности при восстановлении муниципальной инфраструктуры в общинах, пояснили в министерстве.
"Это соглашение является еще одним шагом в нашем сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком и правительством Германии для укрепления энергетической безопасности Украины на фоне российской войны.
Ориентация на зеленую энергетику - наш стратегический шаг для энергетической независимости в целом.
Общественные здания потребляют значительное количество энергии для освещения, отопления, охлаждения и питания электроустройств. Интеграция возобновляемой энергетики имеет несколько преимуществ: непрерывность предоставления услуг, экономия средств, сокращение выбросов, повышение устойчивости и уменьшение нестабильности цен", - заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
В министерстве отметили, что программа RES разработана для внедрения энергоэффективных решений в общественных зданиях: школах, больницах и детских садах.
Грантовые средства будут выделены общинам и городам, которые уже получают финансирование в рамках имеющихся рамочных кредитных соглашений ЕИБ. Среди них - Программа энергоэффективности общественных зданий в Украине (UPBEE) и две программы по восстановлению: Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины (UERP) и Программа по восстановлению Украины (URP).
"Помощь будет предоставлена на обеспечение системами солнечной энергии, геотермальными тепловыми насосами, а также поиск решений для использования энергии биомассы", - говорится в сообщении.
Экономическая правда