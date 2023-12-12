Курс валют на 12 декабря: наличная гривна ослабла

12 декабря наличная гривня резко ослабла к доллару и евро в банках и незначительно подешевела по отношению к валютам на "черном рынке".

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 36,30 – 37,68 грн против котировок в 37,0 – 37,66 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,40 – 40,74 грн против курса 40,40 – 40,68 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,05 – 37,65 грн (курс на 11 декабря – 36,9 – 37,45 грн);

Евро – 40,0 – 40,65 грн (курс на 11 декабря – 40,0 – 40,55 грн).

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В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:

Приватбанк – 36,9 – 37,4 грн;

Ощадбанк – 37,15 – 37,55 грн;

Укрэксимбанк – 37,0 – 37,7 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,35 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,3 грн.

Экономическая правда