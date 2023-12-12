Курс валют на 12 грудня: готівкова гривня ослабла
Вівторок, 12 грудня 2023, 11:21 -
12 грудня готівкова гривня різко ослабла до долара та євро в банках та незначно подешевшала відносно валют на "чорному ринку".
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 36,30 – 37,68 грн проти котирувань у 37,0 – 37,66 грн напередодні.
На цей же час "чорний" курс євро становив 40,40 – 40,74 грн проти курсу 40,40 – 40,68 грн за євро напередодні.
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Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 37,05 - 37,65 грн (курс на 11 грудня – 36,9 - 37,45 грн);
- Євро – 40,0 - 40,65 грн (курс на 11 грудня – 40,0 - 40,55 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 36,9 - 37,4 грн;
- Ощадбанк – 37,15 - 37,55 грн;
- Укрексімбанк – 37,0 - 37,7 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,35 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,3 грн.
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Економічна правда
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