Курс валют на 7 декабря: евро в банках дешевеет
Четверг, 7 декабря 2023, 10:17
7 декабря на черном рынке наличная гривня незначительно укрепилась к доллару и евро, в банках подешевел только евро.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
К 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 36,74 – 37,38 грн против котировок в 37,29 – 37,40 грн накануне.
В это же время "черный" курс евро составил 40,24 – 40,52 грн против курса 40,31 – 40,53 грн за евро накануне.
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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 36,9 – 37,45 грн (курс на 6 декабря – 36,9 – 37,45 грн);
- Евро – 40,0 – 40,6 грн (курс на 6 декабря – 40,0 – 40,69 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:
- Приватбанк – 36,85 – 37,35 грн;
- Ощадбанк – 36,85 – 37,45 грн;
- Укрэксимбанк – 36,75 – 37,45 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,35 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,3 грн.
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