Курс валют на 11 декабря: наличная гривня несколько ослабла

11 декабря курсы наличных доллара и евро в банках не изменились, на "черном рынке" гривна ослабла.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,08 – 37,50 грн против котировок в 36,84 – 37,46 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,31 – 40,58 грн против курса 40,33 – 40,40 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,9 – 37,45 грн (курс на 8 декабря – 36,9 – 37,45 грн);

Евро – 40,0 – 40,55 грн (курс на 8 декабря – 40,0 – 40,55 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:

Приватбанк – 36,8 – 37,3 грн;

Ощадбанк – 36,95 – 37,45 грн;

Укрэксимбанк – 36,75 – 37,45 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,35 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,3 грн.

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Экономическая правда