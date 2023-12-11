Курс валют на 11 декабря: наличная гривня несколько ослабла
Понедельник, 11 декабря 2023, 10:32 -
11 декабря курсы наличных доллара и евро в банках не изменились, на "черном рынке" гривна ослабла.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
К 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,08 – 37,50 грн против котировок в 36,84 – 37,46 грн накануне.
В это же время "черный" курс евро составил 40,31 – 40,58 грн против курса 40,33 – 40,40 грн за евро накануне.
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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 36,9 – 37,45 грн (курс на 8 декабря – 36,9 – 37,45 грн);
- Евро – 40,0 – 40,55 грн (курс на 8 декабря – 40,0 – 40,55 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:
- Приватбанк – 36,8 – 37,3 грн;
- Ощадбанк – 36,95 – 37,45 грн;
- Укрэксимбанк – 36,75 – 37,45 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,35 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,3 грн.
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Экономическая правда
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