Все разделы
Укр / Рус

Курс валют на 11 декабря: наличная гривня несколько ослабла

Понедельник, 11 декабря 2023, 10:32 - Анастасия Жарикова

11 декабря курсы наличных доллара и евро в банках не изменились, на "черном рынке" гривна ослабла.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,08 – 37,50 грн против котировок в 36,84 – 37,46 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,31 – 40,58 грн против курса 40,33 – 40,40 грн за евро накануне.

Реклама:

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 36,9 – 37,45 грн (курс на 8 декабря – 36,9 – 37,45 грн);
  • Евро – 40,0 – 40,55 грн (курс на 8 декабря – 40,0 – 40,55 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:

  • Приватбанк – 36,8 – 37,3 грн;
  • Ощадбанк – 36,95 – 37,45 грн;
  • Укрэксимбанк – 36,75 – 37,45 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,35 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,3 грн.

Реклама:

Экономическая правда

курс валют гривня доллар евро
Реклама:
Материалы по теме
Курс валют на 8 декабря: гривня продолжает укрепляться к евро 8 декабря 2023, 12:44
Курс валют на 7 декабря: евро в банках дешевеет 7 декабря 2023, 10:17
Курс валют на 6 декабря: сколько стоят доллар и евро 6 декабря 2023, 09:39
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте