Венгрия снизила пропуск транспортных средств из Украины на ПП "Чоп-Захонь" - Гостаможслужба

В пункте пропуска (ПП) "Чоп-Захонь" на границе с Венгрией снизилось количество крупногабаритных транспортных средств, принимаемых на венгерской стороне.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины 11 декабря.

"В последнее время в пункте пропуска "Чоп-Захонь" на украинско-венгерской границе наблюдается негативная тенденция к уменьшению количества принятых венгерской стороной крупногабаритных транспортных средств. Это связано в первую очередь с отсутствием экспедиторских организаций в пункте пропуска "Захонь" на венгерской стороне. Именно там осуществляется оформление транзитных документов Т1 на грузы, которые ввозят крупногабаритные автомобили на территорию ЕС через указанный пункт пропуска", - сказано в сообщении.

Отмечается, что большинство перевозчиков стремились оформить документы Т1 в пункте пропуска "Захонь" на венгерской стороне, но их возвращают обратно.

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"Учитывая, что большинство перевозчиков оформляли документы Т1 в пункте пропуска "Захонь" на венгерской стороне, большое количество транспортных средств (ТС) были возвращены на территорию Украины из-за отсутствия оформленных Т1", - сказано в сообщении.

Чтобы избежать случаев возврата ТС венгерской стороны и для стабилизации ритмичности их приема таможенными органами Венгрии, экспортеров и перевозчиков призывают оформлять Т1 на внутренних таможнях одновременно с оформлением экспортных таможенных деклараций.

Напоминаем:

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11 декабря перевозчики Словакии заблокировали ПП "Вишне - Немецкое".

В то же время, блокада польскими перевозчиками пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" на украинско-польской границе завершилась также 11 декабря.