В Киеве открыли очередной участок Большой кольцевой дороги: 1 километр за 8 лет
Киевские власти объявили о завершении очередной, третьей по счету, части Большой кольцевой дороги, которая после строительства тоннеля под Днепром, когда-нибудь соединит Троещину с правым берегом.
Об этом объявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Фактически это Северная объездная дорога столицы. Сегодня открыли новую часть Большой кольцевой от ул. Богатырской до Оболонского проспекта", - рассказал мэр.
Как признал сам Кличко, указанный участок Большой кольцевой дороги власти строили с 2016 года. Длина участка, который открыли 5 декабря - 1,100 км.
Дорога ведет к месту, где когда-то будет возведен тоннель под Днепром. Следовательно, этот путь будет иметь выход на Троещину и соединит левый и правый берега.
В то же время строительство тоннеля - это уже зона ответственности Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.
"Агентство должно его построить", - заявил Кличко.
По прогнозам столичных властей, уже с сегодняшнего дня уменьшатся пробки на улице Богатырской, поскольку часть транспорта пойдет уже по новому участку. В частности, на Оболонский проспект.
Напоминаем:
Общая протяженность построенных городом трех новых участков - 3 км.
Предполагается, что после вывода дороги на левый берег уменьшится транспортная нагрузка на дороги столицы и количество транзитного транспорта, следующего через центр города и мосты через Днепр.
Это также повлияет на экологию в городе - уменьшит накопление загазованности, что является одним из самых больших вопросов в транспортной отрасли.