В Киеве открыли очередной участок Большой кольцевой дороги: 1 километр за 8 лет

Фото представлено Виталием Кличко

Киевские власти объявили о завершении очередной, третьей по счету, части Большой кольцевой дороги, которая после строительства тоннеля под Днепром, когда-нибудь соединит Троещину с правым берегом.

Об этом объявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Фактически это Северная объездная дорога столицы. Сегодня открыли новую часть Большой кольцевой от ул. Богатырской до Оболонского проспекта", - рассказал мэр.

Как признал сам Кличко, указанный участок Большой кольцевой дороги власти строили с 2016 года. Длина участка, который открыли 5 декабря - 1,100 км.

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Дорога ведет к месту, где когда-то будет возведен тоннель под Днепром. Следовательно, этот путь будет иметь выход на Троещину и соединит левый и правый берега.

В то же время строительство тоннеля - это уже зона ответственности Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

"Агентство должно его построить", - заявил Кличко.

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По прогнозам столичных властей, уже с сегодняшнего дня уменьшатся пробки на улице Богатырской, поскольку часть транспорта пойдет уже по новому участку. В частности, на Оболонский проспект.

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Общая протяженность построенных городом трех новых участков - 3 км.

Предполагается, что после вывода дороги на левый берег уменьшится транспортная нагрузка на дороги столицы и количество транзитного транспорта, следующего через центр города и мосты через Днепр.

Это также повлияет на экологию в городе - уменьшит накопление загазованности, что является одним из самых больших вопросов в транспортной отрасли.