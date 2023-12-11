Угорщина знизила пропуск транспортних засобів з України на ПП "Чоп-Захонь" - Держмитслужба

У пункті пропуску (ПП) "Чоп-Захонь" на кордоні з Угорщиною знизилася кількість великогабаритних транспортних засобів, що приймаються на угорській стороні.

Про це повідомляє Державна митна служба України 11 грудня.

"Останнім часом у пункті пропуску "Чоп-Захонь" на українсько-угорському кордоні спостерігається негативна тенденція до зменшення кількості прийнятих угорською стороною великогабаритних транспортних засобів. Це пов'язано насамперед із відсутністю експедиторських організацій у пункті пропуску "Захонь" на угорській стороні. Саме там здійснюється оформлення транзитних документів Т1 на вантажі, які ввозять великогабаритні автомобілі на територію ЄС через зазначений пункт пропуску", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що більшість перевізників прагнули оформити документи Т1 у пункті пропуску "Захонь" на угорській стороні, але їх повертають назад.

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"З огляду на те, що більшість перевізників оформлювали документи Т1 у пункті пропуску "Захонь" на угорському боці, велику кількість транспортних засобів (ТЗ) було повернуто на територію України через відсутність оформлених Т1", - ідеться в повідомленні.

Щоб уникнути випадків повернення ТЗ угорською стороною та для стабілізації ритмічності їхнього приймання митними органами Угорщини, експортерів і перевізників закликають оформляти Т1 на внутрішніх митницях одночасно з оформленням експортних митних декларацій.

Нагадуємо:

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11 грудня перевізники Словаччини заблокували ПП "Вишнє - Німецьке".

Водночас, блокада польськими перевізниками пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на українсько-польському кордоні завершилась також 11 грудня.