Перевозчики Словакии заблокировали ПП "Вишне – Немецке" - Госпогранслужба
Представители союза перевозчиков Словакии заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне – Немецке".
Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в понедельник.
"Такую информацию передали в 16.10 словацкие пограничники. Перевозчики ограничивают движение грузовиков, следующих из Украины в сторону Словакии. На выезд из Словакии движение грузовиков не блокируют", - отмечается в сообщении.
В настоящее время перед пунктом пропуска "Ужгород", смежным словацкому "Вишне Немецке", в электронной очереди на выезд в Словакию находятся 1263 грузовика. Пропуск легковых автомобилей и автобусов производится в штатном режиме.
Напоминаем:
Блокада польскими перевозчиками пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" на украинско-польской границе завершилась 11 декабря. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.