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Перевозчики Словакии заблокировали ПП "Вишне – Немецке" - Госпогранслужба

Понедельник, 11 декабря 2023, 17:22 - Лия Ильченко

Представители союза перевозчиков Словакии заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне – Немецке".

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в понедельник.

"Такую информацию передали в 16.10 словацкие пограничники. Перевозчики ограничивают движение грузовиков, следующих из Украины в сторону Словакии. На выезд из Словакии движение грузовиков не блокируют", - отмечается в сообщении.

В настоящее время перед пунктом пропуска "Ужгород", смежным словацкому "Вишне Немецке", в электронной очереди на выезд в Словакию находятся 1263 грузовика. Пропуск легковых автомобилей и автобусов производится в штатном режиме.

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Напоминаем:

Блокада польскими перевозчиками пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" на украинско-польской границе завершилась 11 декабря. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

дороги Словакия
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