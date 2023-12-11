Перевізники Словаччини заблокували ПП "Вишнє - Нємецке" - Держприкордонслужба

Представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє - Нємецке".

Про це повідомила Держприкордонслужба України в понеділок.

"Таку інформацію передали о 16.10 словацькі прикордонники. Перевізники обмежують рух вантажівок, які прямують з України в бік Словаччини. На виїзд зі Словаччини рух вантажівок не блокують", - зазначається в повідомленні.

Наразі перед пунктом пропуску "Ужгород", суміжним зі словацьким "Вишнє Нємецке", в електронній черзі на виїзд у Словаччину перебувають 1263 вантажівки. Пропуск легкових автомобілів та автобусів здійснюється у штатному режимі.

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Блокада польськими перевізниками пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на українсько-польському кордоні завершилась 11 грудня. Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.