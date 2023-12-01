Кэшбек за обучение на контракте: остался месяц, чтобы воспользоваться налоговой скидкой. Как это сделать?

31 декабря истекает срок, в течение которого можно воспользоваться правом на получение налоговой скидки за 2022 год.

Налоговая скидка - это право вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с той части доходов лица, которая была потрачена на определенный законодательством перечень направлений. Среди них есть и расходы на оплату обучения на контракте как самого налогоплательщика, так и его (ее) детей, жены (мужа) и родителей.

Как это работает?

Например, если в 2022 году налогоплательщик заплатил за свое обучение в университете на контракте 20 тыс грн, то в 2023 году он может претендовать на налоговую скидку и получить НДФЛ, уплаченный с этой суммы. То есть, государство может вернуть такому плательщику 18% от 20 тыс грн или 3600 грн.

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Это же касается и расходов за обучение детей налогоплательщика - не только в учреждениях высшего образования, но и, например, в частных детских садах. Государство может вернуть часть уплаченных в прошлом году налогов в виде налоговой скидки.

За какие расходы государство возвращает часть налогов?

Перечень расходов, на которые распространяется налоговая скидка, указан в Налоговом кодексе (пункт 3 статьи 166). Некоторые из этих расходов имеют определенные особенности по применению. В общих чертах этот перечень выглядит так:

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Расходы на платежи по ипотеке;

Часть пожертвований или благотворительных взносов неприбыльным организациям , но в размере, не превышающем 4% от общего годового дохода налогоплательщика;

Расходы на обучение налогоплательщика и членов его семьи первой степени родства (родители, супруг/супруга, дети, в том числе усыновленные). В частности, расходы за обучение в дошкольных, школьных, внешкольных, учебных заведениях, в учреждениях профессионально-технического и высшего образования;

Расходы на отдельный перечень медицинских услуг;

Расходы на взносы за страхование жизни или в негосударственные пенсионные фонды;

Расходы на вспомогательные репродуктивные технологии и усыновление детей (в частности, на уплату государственной пошлины);

Расходы на установку газового оборудования на автомобиль;

Расходы на аренду жилья внутренне перемещенными лицами;

Расходы на покупку акций резидентов "Дія.Сіті".

Когда можно воспользоваться налоговой скидкой?

Скидка (то есть возврат части уплаченных налогов) предоставляется только за предыдущий налоговый период. То есть, до конца 2023 года можно получить возмещение от государства за расходы, осуществленные за 2022 год.

В случае, если до конца 2023 года лицо не воспользуется правом на налоговую скидку за 2022 год, то в 2024 году это право "сгорает". Тогда он сможет подаваться только на налоговую скидку по расходам, осуществленным в 2023 году.

Как воспользоваться налоговой скидкой?

Для того, чтобы воспользоваться налоговой скидкой нужно подать декларацию о доходах за прошлый год. Это можно сделать в электронном кабинете налогоплательщика. Для того, чтобы воспользоваться этим сервисом, нужно иметь электронную подпись. Ее оформляют большинство крупных банков. Декларацию нужно создать вместе с приложением Ф3 (в котором и осуществляется расчет суммы налоговой скидки).

Кроме декларации, налогоплательщик должен подать в ГНС еще и документы, подтверждающие расходы, за которые и делается налоговая скидка. Например, квитанции об оплате контрактной формы обучения и копию самого контракта. Важно, чтобы подтверждающие документы содержали имя самого налогоплательщика, а квитанция имела соответствующее назначение платежа.

Подать декларацию и подтверждающие документы необходимо до конца этого года.

Кто может воспользоваться скидкой?

Налоговой скидкой могут воспользоваться физические лица, имеющие официальное трудоустройство (то есть, работодатель платит с их доходов НДФЛ, военный сбор и ЕСВ).

Важно, что размер расходов, с которых лицо хочет получить налоговую скидку, не может превышать совокупного годового дохода этого лица (то есть человек не может вернуть из бюджета больше, чем заплатил туда в виде НДФЛ).

Пользуются ли украинцы налоговой скидкой?

До начала большой войны налоговые скидки не имели большой популярности среди украинцев. Например, в 2020 году налоговой скидкой за обучение на контракте воспользовался только каждый седьмой студент (или его близкий родственник).

В то же время эта статистика может существенно измениться в 2023 году, учитывая рекордный прирост количества студентов-мужчин в учреждениях высшего образования. Особенно студентов старше 30 лет, численность которых в 2023 году выросла в 23 раза, что, вероятно, свидетельствует о намерениях отсрочить призыв в условиях всеобщей мобилизации.

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