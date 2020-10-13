Як легально платити менше податків

Платити менше податків, не маючи офшорних рахунків чи зв'язків у податковій, – реально. Кожен може законно зменшити суму податкових відрахувань або отримати від держави частину сплачених раніше податків.

Як працюють податкові пільги й знижки і що потрібно зробити, аби їх отримати?

Податки, які ми платимо

Якщо громадянин отримує зарплату офіційно, то він повинен знати, що майже ⅕ місячного доходу у нього забирає держава. 18% від зарплати сплачуються у вигляді податку на доходи фізосіб (ПДФО), які йдуть до державного (25%) та місцевих бюджетів (75%). Ще 1,5% утримуються для сплати військового збору, який у серпні 2014 року ввели як тимчасовий податок, проте досі не скасували.

Окремий податок за кожного найманого працівника платить роботодавець. Мова йде про 22% єдиного соціального внеску (ЄСВ). Ці кошти через спеціальні фонди йдуть на виплати з безробіття чи тимчасової втрати працездатності.

У підсумку на кожного робітника, який має ставку 10 тис грн, роботодавець фактично витрачає 12 200 грн, а працівник на руки отримує 8 050 грн. Таким чином, податкові відрахування становлять 4 150 грн.

Не дивно, що роботодавці часто намагаються ухилитися від податків із зарплати, адже так можна, не зменшуючи власних витрат на працівника, мотивувати його більшою винагородою.

Найпоширенішими методами ухилень є виплата частини зарплати в конверті та використання спрощеної системи оподаткування.

У першому варіанті працівник оформляється на мінімальну зарплату 5 тис грн і ще 5 тис грн отримує готівкою. Це дозволяє зменшити податкові витрати роботодавця на 2 075 грн, доплатою яких можна мотивувати працівника.

У другому варіанті працівник реєструється як ФОП і сам сплачує 5% з доходу у вигляді єдиного податку та ЄСВ з мінімальної зарплати (1 100 грн). Це зменшує податкове й адміністративне навантаження на роботодавця, який при офіційному працевлаштуванні сам повинен платити всі відрахування.

Однак ці методи нелегальні. Використовуючи їх, роботодавець та працівник ризикують отримати проблеми із законом та штрафи. Якщо буде доведено, що роботодавець частково виплачує заробітну плату "в конверті", його чекає штраф у розмірі 50 тис грн (десять мінімальних зарплат).

Проте існують легальні методи зниження податків: податкова соціальна пільга (ПСП) та податкова знижка. Вони дозволяють економити громадянам сотні і навіть тисячі гривень на податках без будь-яких проблем із законом.

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Податкова соціальна пільга

Словосполучення "податкова пільга" зазвичай асоціюється з олігархічними бізнесами, які сплачують до бюджету "копійки" порівняно із своїми реальними оборотами. Однак право на отримання пільг мають і звичайні громадяни.

Податкова соціальна пільга – це можливість зменшити базу оподаткування ПДФО, тобто заплатити податок лише з частини зарплати. Розмір пільги залежить від прожиткового мінімуму для працездатної особи (2 102 грн на місяць) і категорії: 50% (1 051 грн), 75% (1 576,5 грн) або 100% (2 102 грн).

ПСП має недолік: отримати її може лише людина з дуже маленькою зарплатою. У 2020 році це громадяни, зарплата яких до оподаткування не перевищує 2 940 грн на місяць. Оскільки офіційна зарплата не може бути меншою 5 тис грн, ПСП в розмірі 50% мають право скористатися ті, хто працюють на неповну ставку.

Що виграє такий працівник?

Якщо людина працює на пів ставки від мінімальної зарплати (2 500 грн), то замість 450 грн ПДФО з неї вираховуватимуть 260,8 грн. Щомісячна економія незначна – 189 грн, але за рік буде 2 270 грн – ще один місячний дохід.

Обмеження за доходом, до якого застосовується ПСП, може бути більшим для певних категорій працівників. Претендувати на пільгу 50% мають право ті, хто утримують двох і більше дітей віком до 18 років. Тоді 2 940 грн потрібно помножити на кількість дітей, які перебувають на утриманні працівника.

Приклад. Оклад особи, яка утримує трьох дітей, становить 10 тис грн. Якщо працівник скористається правом на ПСП, то замість 1 800 грн з нього вираховуватимуть 1 232,5 грн. Економія за рік становитиме 6,8 тис грн.

Хто має право на отримання 75% ПСП

✔ Одинокі матір або батько, вдова (вдівець), опікун або піклувальник – на кожну дитину віком до 18 років.

✔ Особи, які утримують дитину з інвалідністю, – на кожну дитину віком до 18 років.

✔ Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та ліквідатори її наслідків (перша або друга категорії).

✔ Учні, студенти, аспіранти, ординатори, ад'юнктоми (особи, зараховані до вищого військового навчального закладу для здобуття ступеня доктора філософії).

✔ Особи з інвалідністю першої або другої груп.

✔ Особи, яким присуджена довічна стипендія як громадянам, що зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів.

✔ Учасники бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни.

Приклад. Оклад вдівця, який утримує п'ятьох неповнолітніх дітей, становить 14 тис грн. Якщо він скористається правом на пільгу, то замість 2 520 грн з нього щомісяця вираховуватимуть 1 101 грн. Економія за рік становитиме 16 788 грн.

Хто має право на отримання 100% ПСП

✔ Герої України, Радянського союзу, Соціалістичної праці або повні кавалери ордена Слави чи ордена Трудової слави, нагороджені чотирма і більше медалями "За відвагу".

✔ Учасники бойових дій під час Другої світової війни або ті, хто в той час працював у тилу, інваліди першої та другої груп з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни.

✔ Колишні в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни, визнані репресованими чи реабілітованими.

✔ Насильно вивезені з СРСР під час Другої світової війни до держав, які воювали з СРСР або були окуповані Німеччиною та її союзниками.

✔ Особи, які перебували на блокадній території колишнього Ленінграда з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.

Попри незначні розміри економії та обмежений розмір зарплат, до яких може застосовуватися пільга, у 2019 році ПСП отримали 1,52 млн українців. За даними Державної податкової служби, за перше півріччя 2020 року за податковою пільгою звернулося понад 1,22 млн осіб.

Для отримання пільги слід написати заяву на ім'я роботодавця (державним службовцям подавати таку заяву не потрібно) і надати низку документів. Пільгу можна отримати лише за одним місцем роботи, а в багатодітних сім'ях за нею може звернутися лише один з батьків. ПСП не поширюється на військовий збір.

Пільга дає можливість зменшити суму ПДФО відразу після написання заяви на ім'я роботодавця. Це її безумовна перевага перед податковою знижкою.

Податкова знижка

Податковою знижкою може скористатися набагато більше громадян, адже вона не обмежується розміром зарплати. Податкова знижка – це право повернути частину сплаченого ПДФО. Таке право з'являється після подання річної податкової декларації, тож доведеться контактувати з податковою службою.

Податкова знижка дозволяє повернути ПДФО, сплачений за такі послуги.

✔ Плата за навчання в українському університеті, дитсадку, школі, ПТУ, закладі позашкільної освіти за себе, дітей, чоловіка, дружину, батьків.

✔ Придбання житла в іпотеку (розмір прив'язаний до суми сплачених відсотків за кредитом).

✔ Благодійні внески неприбутковим організаціям (не більше 4% від річного доходу платника податків).

✔ Лікування себе або родичів першого ступеня спорідненості (чоловік, дружина, діти, батьки), зокрема придбання протезів, донорських компонентів, життєво необхідних ліків.

✔ Сплата внесків до недержавного пенсійного фонду, на пенсійний депозитний рахунок у банку або за договором страхування життя.

✔ Державні послуги з усиновлення дитини.

✔ Переобладнання автомобіля на споживання біопалива або скрапленого газу.

✔ Оренда житла (лише для переселенців).

Наприклад, за 2019 рік дохід громадянина у вигляді зарплати становив 180 тис грн. У тому ж році він сплатив 40 тис грн за навчання дитини в університеті.

Щоб скористатися знижкою, йому до 31 грудня 2020 року потрібно заповнити декларацію про доходи за 2019 рік і подати до податкової служби документи (копії контракту та квитанцій про сплату коштів), у яких слід вказати ім'я платника податків, призначення платежу, назву університету.

Протягом 60 днів податкова повертає ПДФО з доходів, що пішли на оплату навчання дитини, тобто 18% від 40 тис грн або 7,2 тис грн.

Аналогічно податкова знижка працює при встановленні газового обладнання. Якщо громадянин у 2019 році встановив на своє авто ГО за 15 тис грн, то, подавши декларацію до кінця 2020 року, має право повернути 2,7 тис грн.

Скористатися податковою знижкою за витратами, зробленими у 2019 році, можна лише протягом 2020 року.

Для податкової знижки і податкової соціальної пільги є низка обмежень.



1. Максимальний розмір знижки не може перевищувати доходи за звітний період, тобто витрати на послуги не можуть бути вищі за річну зарплату.



2. Для отримання компенсації за сплачені проценти за користування кредитом їх суму множать на спеціальний коефіцієнт, що розраховується шляхом ділення 100 (мінімальна загальна площа житла) на площу придбаного в іпотеку житла.

Якщо громадянин у 2019 році придбав в іпотеку квартиру площею 60 кв м і заплатив за користування кредитом 10 тис грн процентів, то у 2020 році має право отримати податкову знижку з 16 666 грн, тобто отримає 3 тис грн.

Такий підхід, за задумом авторів, повинен стимулювати купівлю житла невеликої площі. Чим більша площа придбаної в іпотеку квартири, тим меншою буде знижка. Так, при купівлі квартири площею 120 кв м і сплаті 10 тис грн відсотків можна отримати знижку з 8,3 тис грн. На руки вийде 1,5 тис грн.

3. Податкова знижка на медичні послуги не поширюється на оплату абортів (крім тих, які стали наслідком зґвалтування), оплату послуг косметичної хірургії, протезування зубів, операції із зміни статі, лікування венеричних захворювань (крім СНІДу), а також тютюнової чи алкогольної залежності.



4. Отримати податкову знижку за страхування у недержавному пенсійному фонді чи за сплату страхових внесків за договорами страхування життя можна у сумі, що не перевищує 2 940 грн на місяць.

Хоча право на отримання податкової знижки виникає часто, користується ним невелика кількість українців. За даними ДПС, у 2019 році податкову знижку отримали 147,3 тис українців. Держава компенсувала їм 323,8 млн грн. До 21 вересня 2020 року 102,2 тис осіб отримали 271,6 млн грн податкової знижки.

Найчастіше українці звертаються за податковою знижкою у зв'язку з оплатою навчання. У 2019 році таких було 113,4 тис осіб або 77%. Ці громадяни отримали 251,4 млн грн. У 2020 році держава компенсувала 216,3 млн грн плати за контрактну форму навчання 77,4 тис українців.

Про право вимагати в держави повернення 18% від сплачених за контракт в університеті коштів знають не всі українці. У 2018-2019 навчальному році на контрактній формі навчання у вітчизняних ВНЗ навчалося близько 800 тис студентів. За податковою знижкою звернувся лише кожен сьомий з них.

Крім податкових пільг та знижок платники податків, що мають дітей, можуть отримати ще й компенсацію за послуги няні. Програму "муніципальна няня" в Україні запустили у січні 2019 року. У її межах держава компенсує частину витрат на догляд за дитиною до трьох років, якщо батьки дитини працюють.

Розмір компенсації – один прожитковий мінімум для дитини до шести років (1 650 грн). У вересні компенсацію в межах цієї програми отримують 34,6 тис осіб. Запланований обсяг таких компенсацій на 2020 рік – 268,8 млн грн.