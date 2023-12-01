Кешбек за навчання на контракті: лишився місяць, щоб скористатися податковою знижкою. Як це зробити?

31 грудня спливає термін, протягом якого можна скористатися правом на отримання податкової знижки за 2022 рік.

Податкова знижка – це право повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з тієї частини доходів особи, яку було витрачено на визначений законодавством перелік напрямків. Серед них є і витрати на оплату навчання на контракті як самого платника податків, так і його (її) дітей, дружини (чоловіка) та батьків.

Як це працює?

Наприклад, якщо у 2022 році платник податків заплатив за своє навчання в університеті на контракті 20 тис грн, то у 2023 році він може претендувати на податкову знижку та отримати ПДФО, сплачене з цієї суми. Тобто, держава може повернути такому платнику 18% від 20 тис грн або 3600 грн.

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Це ж стосується і витрат за навчання дітей платника податків — не лише у закладах вищої освіти, але й, наприклад, у приватних дитячих садочках. Держава може повернути частину сплачених торік податків у вигляді податкової знижки.

За які витрати держава повертає частину податків?

Перелік витрат, на які поширюється податкова знижка, зазначений у Податковому кодексі (пункт 3 статті 166). Деякі з цих витрат мають певні особливості щодо застосування. У загальних рисах цей перелік виглядає так:

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Витрати на платежі за іпотекою;

Частину пожертвувань чи благодійних внесків неприбутковим організаціям , але у розмірі, що не перевищує 4% від загального річного доходу платника податків;

Витрати на навчання платника податків та членів його родини першого ступеня споріднення (батьки, чоловік/дружина, діти, зокрема й усиновлені). Зокрема, витрати за навчання у дошкільних, шкільних, позашкільних, навчальних закладах, у закладах професійно-технічної та вищої освіти;

Витрати на окремий перелік медичних послуг;

Витрати на внески за страхування життя або до недержавних пенсійних фондів;

Витрати на допоміжні репродуктивні технології та усиновлення дітей (зокрема, на сплату державного мита);

Витрати на встановлення газового обладнання на автомобіль;

Витрати на оренду житла внутрішньо переміщеними особами;

Витрати на купівлю акцій резидентів "Дія.Сіті".

Коли можна скористатися податковою знижкою?

Знижка (тобто повернення частини сплачених податків) надається лише за попередній податковий період. Тобто, до кінця 2023 року можна отримати відшкодування від держави за витрати, здійснені за 2022 рік.

У разі, якщо до кінця 2023 року особа не скористається правом на податкову знижку за 2022 рік, то у 2024 році це право "згорає". Тоді вона зможе подаватися лише на податкову знижку за витратами, здійсненими у 2023 році.

Як скористатися податковою знижкою?

Для того, аби скористатися податковою знижкою потрібно подати декларацію про доходи за минулий рік. Це можна зробити в електронному кабінеті платника податків. Для того, аби скористатися цим сервісом, потрібно мати електронний підпис. Його оформлюють більшість великих банків. Декларацію потрібно створити разом із додатком Ф3 (у якому і здійснюється розрахунок суми податкової знижки).

Крім декларації, платник податків має подати до ДПС ще й документи, які підтверджують витрати, за які і робиться податкова знижка. Наприклад, квитанції про оплату контрактної форми навчання та копію самого контракту. Важливо, щоб підтверджуючі документи містили ім'я самого платника податків, а квитанція мала відповідне призначення платежу.

Подати декларацію та підтверджуючі документи необхідно до кінця цього року.

Хто може скористатися знижкою?

Податковою знижкою можуть скористатися фізичні особи, які мають офіційне працевлаштування (тобто, роботодавець сплачує з їхніх доходів ПДФО, військовий збір та ЄСВ).

Важливо, що розмір витрат, з яких особа хоче отримати податкову знижку, не може перевищувати сукупного річного доходу цієї особи (тобто людина не може повернути з бюджету більше, ніж заплатила туди у вигляді ПДФО).

Чи користуються українці податковою знижкою?

До початку великої війни податкові знижки не мали великої популярності серед українців. Наприклад, у 2020 році податковою знижкою за навчання на контракті скористався лише кожен сьомий студент (або його близький родич).

Водночас ця статистика може суттєво змінитися у 2023 році, враховуючи рекордний приріст кількості студентів-чоловіків у закладах вищої освіти. Особливо студентів віком понад 30 років, чисельність яких у 2023 році зросла у 23 рази, що, ймовірно, свідчить про наміри відтермінувати призов в умовах загальної мобілізації.

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