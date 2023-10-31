Все разделы
Укр / Рус

Кабмин утвердил членов наблюдательного совета Оператора ГТС Украины

Вторник, 31 октября 2023, 19:19 - Анастасия Дячкина

Кабинет министров утвердил трех независимых членов наблюдательного совета ООО "Оператор ГТС Украины" и одного представителя государства.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Независимыми членами стали:

  • Дэвид Чарльз Дэвис (Великобритания, неисполнительный директор, председатель комитета по аудиту "Петрофас Лимитед", член наблюдательного совета и комитета по аудиту Wienerberger AG, Австрия);
  • Ян Чадам (Польша, доцент экономического факультета Университета Марии Кюри-Склодовской, член наблюдательного совета Люблинский аэропорт С.А, Польша, ранее – член наблюдательного совета "Магистральные газопроводы Украины");
  • Сергей Коновец (Украина, финансовый директор Торвелл Холдинг Лимитед, ранее – член наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк").

Представительницей государства в наблюдательном совете ОГТСУ назначили заместитель министра энергетики Светлану Гринчук.

Реклама:

Формирование наблюдательного совета ОГТС до конца октября 2023 года является обязательством Украины перед Международным валютным фондом.

Напомним:

В сентябре Кабинет министров передал Минэнерго долю в уставном капитале Оператора ГТС Украины, которой владели "Магистральные газопроводы Украины".

Реклама:
ГТС Кабмин энергетика
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
На выходных поток газа из Словакии в украинские хранилища вырос в четыре раза 9 октября 2023, 21:35
В сентябре в Украину поступило почти 1 миллиард кубометров газа из ЕС и Молдовы 2 октября 2023, 18:42
Газ для хранения в Украине закачивают 40 иностранных компаний - ОГТСУ 28 сентября 2023, 14:39
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте