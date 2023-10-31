Кабмин утвердил членов наблюдательного совета Оператора ГТС Украины

Украинскую голубику cмакует Люксембург. Как ягода с Житомирщины ворвалась на европейские рынки Украинская компания "Никдария" переориентировалась с азиатских рынков на ЕС и теперь поставляет голубику в супермаркеты Испании, Германии и других европейских стран, обходя Польшу. История ягодного экспортера. (укр)

Реальные зарплаты выросли или упали? Зависит от профессии С начала большой войны стоимость товаров и услуг выросла на треть, но повышаются и зарплаты. Доходы представителей каких профессий росли, опережая инфляцию? (укр)