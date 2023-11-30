Експерти МАГАТЕ зафіксували вибухи біля двох українських АЕС

В ніч на 29 листопада експерти МАГАТЕ в Україні зафіксували вибухи поблизу двох АЕС.

Джерело: МАГАТЕ у X з посиланням на гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі

Дослівно: "Експерти МАГАТЕ в Україні повідомили про звуки бойових дій вночі поблизу Хмельницької АЕС, а не лише на Запорізькій АЕС, – сказав гендиректор Гроссі сьогодні (29 листопада - УП)"

Передісторія:

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Зранку 29 листопада Повітряні сили повідомили, що вночі збивали безпілотники "Шахед" в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.

Внаслідок нічної російської атаки 29 листопада пошкоджено приміщення агропідприємства у Хмельницькій області.

Українська правда

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