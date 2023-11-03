Уряд схвалив план заходів для реалізації програми ОЕСР для України

урядовий портал

Кабінет міністрів під час засідання 3 листопада затвердив План заходів із реалізації Програми Організації економічного співробітництва та розвитку для України.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що членство України в ОЕСР — це маркер готовності до вступу в ЄС та сигнал для іноземних компаній, що Україна є перспективним місцем для інвестицій. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

План заходів включає в себе 129 пунктів за різними сферами: від держрегулювання до розвитку науки й освіти.

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"Мова про якісні, перевірені часом державні політики, які допоможуть нам побудувати сучасну ефективну державу", — пояснив глава уряду.

ОЕСР є "клубом успішних країн", на який припадає понад 62% світового ВВП та одним найкращих майданчиків аналітики й обміну досвідом у питаннях реформ та державних політик.

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У червні Україна уклала з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) угоду про партнерство, яка започаткувала чотирирічну програму підтримки реформ і відбудови, а також допоможе Києву наблизитись до членства в організації та Європейському Союзі.

Економічна правда