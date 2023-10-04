Турецкие Dolsar и Özaltin помогут восстановить Каховскую ГЭС – "Укргидроэнерго"

фото: укргидроэнерго

"Укргидроэнерго" подписало с турецкой компанией DOLSAR MÜHENDISLIK ANONIM SIRKETI меморандум о сотрудничестве, в котором говорится о планах взаимодействовать в вопросе восстановления Каховской ГЭС и строительстве Каневской ГАЭС. Также момерандум подписали с компанией Özaltin Holding.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Документ 3 октября подписали заместитель генерального директора по коммерческой деятельности "Укргидроэнерго" Богдан Сухецкий и координатор международных проектов DOLSAR Джем Акер.

В документе говорится о намерениях предприятий взаимодействовать в вопросе восстановления Каховской ГЭС и строительстве Каневской ГАЭС, отметили в компании.

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"Российские оккупанты взорвали машинный зал и водосливную плотину Каховской ГЭС, что привело к разрушениям и по результатам предварительной оценки можно сделать вывод о необходимости осуществления мероприятий по восстановлению Каховской ГЭС", - говорится в меморандуме.

Также в меморандуме указано, что развитие топливно-энергетического комплекса Украины имеет сегодня приоритетный статус.

Dolsar Muhendislik anonim sirketi - турецкая компания, которая более 50 лет работает на турецком рынке и в 19-ти странах мира в сфере инженерных консультаций, услуг технического надзора и консалтинга на масштабных инфраструктурных объектах энергетики, объектах транспортной промышленности и водного хозяйства.

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В Украине Dolsar работает с 2020 года и предоставляет свои услуги ряду объектов инфраструктуры.

Как добавили в "Укргидроэнерго", компания также подписала меморандум с турецкой Ozaltin Holding о сотрудничестве по строительству гидроэлектростанции в Украине.

"В меморандуме определены намерения компаний по сотрудничеству в вопросах восстановления Каховской ГЭС и строительства Каневской ГАЭС", - говорится в сообщении.

ÖZALTIN - многопрофильный финансово-промышленный холдинг, более 60 лет работает на турецком и международном рынках. Основная специализация холдинга - строительство гидроэлектростанций и управление ими, строительство мостов, тоннелей, автомагистралей и других масштабных инфраструктурных объектов.

Напоминаем:

Украина сделала первый шаг для строительства новой Каховской ГЭС и водохранилища - компания "Укргидроэнерго" подписала меморандум о сотрудничестве по строительству ГЭС с канадской компанией Aecon, которая является основным подрядчиком при строительстве ГЭС "Site C" на западе Канады.

В свою очередь Кабмин одобрил проект по восстановлению Каховской ГЭС с экспериментальными сроками и хочет отстроить ГЭС за два года, несмотря на то, что специалисты называют минимальный срок для восстановления - 5-7 лет.

Вместе с тем, Каховскую ГЭС могут не восстанавливать, если удастся решить ряд технических вопросов, связанных с опустошением Каховского водохранилища.

Экономическая правда