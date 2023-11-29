Правоохранители разоблачили преступную организацию, которая захватила земли вдоль Киевской дамбы

Сотрудники ГБР совместно с ДВР Нацполиции разоблачили и задержали руководителей и участников преступной организации, которые незаконно завладели 5 гектарами земли, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры - Киевской ГЭС.

Об этом сообщают пресс-службы ГБР и Нацполиции.

"В преступную организацию входило почти два десятка фигурантов. Среди них известные инвесторы в сфере строительства элитного жилья, их помощники, юристы, архитекторы, землеустроители, другие квалифицированные специалисты и представители госорганов.

Они действовали в интересах нескольких застройщиков. Сейчас уже объявлено 8 подозрений, работа продолжается. Пять человек задержаны", - говорится в сообщении.

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По словам Нацполиции, участники преступной организации незаконно завладели землями водного фонда на территории левобережной защитной плотины "Каскада Киевских ГЭС и ГАЭС" (дамбы).

"Каждый из участников преступной организации отвечал за свое направление работы: управление всеми действиями членов группировки, финансовая поддержка всех преступных процессов, подыскивание лиц, на которых оформлялись земельные участки, коммуникация с должностными лицами органов власти, изготовление необходимой документации.

Так, в 2021 году более 5 га земель водного фонда вдоль Киевской дамбы, между селами Хотяновка и Лебедевка, незаконно отчуждали из госсобственности и безвозмездно передали в частную собственность подконтрольным лицам якобы для ведения садоводства. Чтобы замаскировать незаконность действий, фигуранты организовали фиктивный процесс продажи захваченных участков другим подконтрольным лицам. Сделки заключались исключительно на бумаге", - пояснили в Нацполиции.

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Общая площадь таких участков - более 5 гектаров, их оценочная стоимость составляет более 15 млн грн.

По версии следствия, в дальнейшем на захваченных землях построили несколько коттеджных городков.

"Чтобы избежать длительной и сложной процедуры получения разрешительных документов на строительство и ввод зданий в эксплуатацию, получили технические паспорта с фиктивными данными. Согласно документам, дома возвели хозяйственным способом в 1991 году.

Такие манипуляции давали возможность зарегистрировать право собственности на здание без получения соответствующих разрешений и согласований в Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины", - заявили правоохранители.

Реализации преступной схемы способствовали действия отдельных должностных лиц органов Госгеокадастра, которые превысили свои служебные полномочия при принятии решений о выделении земельных участков, добавили в ГБР.

Отмечается, что 28 ноября задержали двух организаторов и трех участников преступной организации в порядке статьи 208 УКУ. В общем восьмерым фигурантам уголовного производства сообщили подозрения.

Их действия квалифицированы по статьям 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), 190 (мошенничество в особо крупных размерах), 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), а действия должностных лиц Госгеокадастра по ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УКУ.

Участниками преступной организации грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Экономическая правда