Парковочный бизнес в Киеве попытался захватить криминалитет из постсоветских стран

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией Украины нейтрализовала в Киеве преступную организацию, которая терроризировала жителей Киева и захватывала их бизнес.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"В состав группировки входило 15 человек, среди которых - представители криминалитета из постсоветских стран", - сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники пытались "подмять" под себя легальный парковочный бизнес в Киеве. По данным следствия, фигуранты подыскивали "привлекательные" автостоянки в столице и заставляли их владельцев отказаться от управления этими объектами

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Фактически бандиты "заводили" на стоянки своих менеджеров, которые присваивали всю прибыль. В случае отказа злоумышленники совершали вооруженные нападения на предпринимателей, угрожая насилием и физической расправой.

По имеющимся данным, ежемесячно фигуранты получали миллионные "прибыли", часть из которых направляли на пополнение так называемой "воровской кассы".

В результате оперативных действий с привлечением бойцов спецподразделения ЦСО "А" СБУ в столице задержаны шесть участников группировки во время передачи им денег от потерпевшего.

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При обысках по адресам проживания фигурантов изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, мобильные телефоны, компьютеры и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности, печати фиктивных фирм, а также более полумиллиона наличных в гривневом эквиваленте, вероятно, полученной преступным путем.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения) и чч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, действия одного из задержанных дополнительно квалифицируются по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.