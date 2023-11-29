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В Одесской области сняли все ограничения с трасс, которые возникли в результате непогоды

Среда, 29 ноября 2023, 09:33 - Алексей Павлыш
 
фото: гсчс

В Одесской области сняли все ограничения с трасс, которые возникли в результате непогоды 26 и 27 ноября.

Об этом сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Facebook.

Так, с 8 утра 29 ноября сняты ограничения по всей протяженности автомобильной дороги Одесса - Кучурган.

Кроме этого, снято ограничение для всех транспортных средств на автодороге М-16 Одесса - Кучурган (на г. Кишинев), км 0+000 - км 59+175;

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Также ранее дороги открыли для всех транспортных средств на автодорогах:

  • М-15 Одесса - Рени (на г. Бухарест), км 11+920 - км 307+379;
  • М-05 Киев - Одесса, км 274+435 - км 466+700;
  • М-28 Одесса - Южное - /М-14/ (Объезд г. Одессы), км 3+450 - км 28+315.

Таким образом, все ограничения, которые были в результате непогоды - сняты, резюмировали в ведомстве.

Экономическая правда

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