Паркувальний бізнес у Києві спробував захопити криміналітет із пострадянських країн

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією України нейтралізувала в Києві злочинну організацію, яка тероризувала жителів Києва та захоплювала їхній бізнес.

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

"До складу угруповання входило 15 осіб, серед яких - представники криміналітету з пострадянських країн", - повідомляє прес-служба СБУ.

Зловмисники намагалися "підім'яти" під себе легальний паркувальний бізнес у Києві. За даними слідства, фігуранти підшукували "привабливі" автостоянки в столиці та змушували їхніх власників відмовитися від управління цими об'єктами.

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Фактично бандити "заводили" на стоянки своїх менеджерів, які привласнювали весь прибуток. У разі відмови зловмисники здійснювали збройні напади на підприємців, погрожуючи насильством і фізичною розправою.

За наявними даними, щомісяця фігуранти отримували мільйонні "прибутки", частину з яких спрямовували на поповнення так званої "злодійської каси".

У результаті оперативних дій із залученням бійців спецпідрозділу ЦСО "А" СБУ в столиці затримано шістьох учасників угруповання під час передачі їм грошей від потерпілого.

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Під час обшуків за адресами мешкання фігурантів вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси, мобільні телефони, комп'ютери та чорнові записи з доказами незаконної діяльності, печатки фіктивних фірм, а також понад пів мільйона готівки у гривневому еквіваленті, ймовірно, отриманої злочинним шляхом.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану) та чч. 1 і 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України.

Крім того, дії одного із затриманих додатково кваліфікують за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.