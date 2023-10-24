Крупнейший в мире суверенный фонд отчитался о квартальном убытке в более чем $30 миллиардов
Крупнейший в мире суверенный фонд с капиталом 1,4 трлн долларов - Фонд благосостояния Норвегии - потерпел в третьем квартале убытки от инвестиций в размере 34 млрд долларов на фоне значительного падения стоимости акций и облигаций.
Об этом пишет Reuters.
Доходность инвестиций фонда составила минус 2,1% за период с июля по сентябрь.
Акции - крупнейший класс активов фонда, на который приходится 70,6% его стоимости в этом квартале - понесли убытки в размере 2,1%. Инвестиции с фиксированным доходом, на которые приходится чуть более четверти его активов, принесли убыток в 2,2%, а активы в виде недвижимости - 3,3%.
"Широкомасштабный характер падения, возможно, указывает на то, что существует небольшой фундаментальный макрофактор, который управляет этим, и можно указать на дальнейший рост процентных ставок", - сказал заместитель генерального директора фонда Тронд Гранде в интервью Reuters.
По словам Гранде, акции за последний год показали лучшие результаты по сравнению с другими классами активов.
Но и здесь фонд имел "немного беспокойства", поскольку рост был "действительно сконцентрирован на нескольких сверхкрупных американских технологических компаниях", сказал Гранде.
"Когда процентные ставки растут так сильно и так быстро, очевидно, что появятся компании, которым нужно будет рефинансировать и финансировать себя по более высоким ставкам. И вопрос заключается в том, все ли имеют хорошие позиции, чтобы сделать это с прибыльностью", - добавил он.
Что касается войны между Израилем и ХАМАС, то фонд мало чем рискует: 0,1% его инвестиций находится в Израиле, что эквивалентно 20,4 миллиардам крон, по состоянию на 6 октября, накануне нападения ХАМАС, пишет агентство.
Фонд не изменил свою инвестиционную стратегию в этой стране, но следит за ситуацией.
Экономическая правда