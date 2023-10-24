Крупнейший в мире суверенный фонд отчитался о квартальном убытке в более чем $30 миллиардов

reuters

Крупнейший в мире суверенный фонд с капиталом 1,4 трлн долларов - Фонд благосостояния Норвегии - потерпел в третьем квартале убытки от инвестиций в размере 34 млрд долларов на фоне значительного падения стоимости акций и облигаций.

Об этом пишет Reuters.

Доходность инвестиций фонда составила минус 2,1% за период с июля по сентябрь.

Акции - крупнейший класс активов фонда, на который приходится 70,6% его стоимости в этом квартале - понесли убытки в размере 2,1%. Инвестиции с фиксированным доходом, на которые приходится чуть более четверти его активов, принесли убыток в 2,2%, а активы в виде недвижимости - 3,3%.

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"Широкомасштабный характер падения, возможно, указывает на то, что существует небольшой фундаментальный макрофактор, который управляет этим, и можно указать на дальнейший рост процентных ставок", - сказал заместитель генерального директора фонда Тронд Гранде в интервью Reuters.

По словам Гранде, акции за последний год показали лучшие результаты по сравнению с другими классами активов.

Но и здесь фонд имел "немного беспокойства", поскольку рост был "действительно сконцентрирован на нескольких сверхкрупных американских технологических компаниях", сказал Гранде.

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"Когда процентные ставки растут так сильно и так быстро, очевидно, что появятся компании, которым нужно будет рефинансировать и финансировать себя по более высоким ставкам. И вопрос заключается в том, все ли имеют хорошие позиции, чтобы сделать это с прибыльностью", - добавил он.

Что касается войны между Израилем и ХАМАС, то фонд мало чем рискует: 0,1% его инвестиций находится в Израиле, что эквивалентно 20,4 миллиардам крон, по состоянию на 6 октября, накануне нападения ХАМАС, пишет агентство.

Фонд не изменил свою инвестиционную стратегию в этой стране, но следит за ситуацией.

Экономическая правда