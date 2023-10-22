Норвегия планирует увеличить объемы помощи Украине в энергетической сфере

Фото: Минэнерго

Украина и Норвегия договорились об усилении сотрудничества в энергетической сфере в рамках программы поддержки Нансена, которая предусматривает предоставление Украине помощи на сумму 75 млрд крон.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.

Во встрече приняли участие заместитель министра энергетики Ярослав Демченков, руководитель Норвежского агентства сотрудничества в сфере развития (Norad) Борд Вегар Солхьеллем, заместитель министра иностранных дел Норвегии Марианне Кван и посол Норвегии в Украине Хелен Санд Андресен.

Отмечается, что Norad является органом при министерстве иностранных дел и министерстве климата и окружающей среды Норвегии, который рассматривает варианты деятельности в Украине, направленной на поддержку устойчивого послевоенного восстановления и оказания оперативной поддержки во время войны.

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Во время встречи украинская и норвежская стороны обсудили, как предусмотренная помощь может способствовать укреплению энергетического сектора. Также речь шла о возможности привлечения частного сектора к зеленой трансформации и децентрализации энергетической инфраструктуры.

Напомним:

Норвегия выделит 1 миллиард крон (92 миллиона долларов) на гуманитарную помощь Украине.

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