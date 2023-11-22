Норвегия внесла $22 миллиона в Трастовый фонд поддержки экономики Украины

фото: укринформ

Норвегия внесла 240 миллионов норвежских крон (примерно 22 миллиона долларов США) в Трастовый фонд поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE).

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

В министерстве напомнили, что Трастовый фонд был Многосторонним агентством по гарантиям инвестиций Всемирного банка MIGA в феврале 2023 года для страхования инвестиций в Украине.

"Послевоенное восстановление нашей страны будет происходить за счет частных инвестиций, поэтому для нас важно обеспечить максимальную безопасность для денег инвесторов. Хотим поблагодарить Норвегию за средства, которые они направили в Трастовый фонд поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE).

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Это позволит поддержать отдельные проекты в реальном секторе, которые будут иметь положительное влияние на экономику страны", - заявила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

"MIGA основало Целевой фонд SURE, чтобы помочь развернуть двустороннюю стратегию помощи Украине в преодолении последствий продолжающегося конфликта. В ближайшей перспективе MIGA предоставит гарантии для финансирования торговли и товаров первой необходимости, поддержки кредитов и ликвидности для малого бизнеса.

В долгосрочной перспективе MIGA планирует обеспечить страхование политических рисков для масштабных проектов в реальном секторе экономики. Фонд имеет целью удовлетворение текущих и ожидаемых потребностей с обязательством поддерживать послевоенное восстановление", - добавили в Минэкономики.

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Поддержка Норвегией трастового фонда SURE является частью норвежской многолетней программы поддержки Nansen для Украины и дополняет другое финансирование Украины, поступающее через Всемирный банк.

Экономическая правда