В Донецкой области с начала большой войны повреждены или уничтожены 318 предприятий АПК

В Донецкой области с начала полномасштабного вторжения России повреждены или уничтожены 318 предприятий в отрасли АПК, общая сумма убытков превысила 1 миллиард гривен.

Об этом на брифинге рассказала заместитель директора департамента агропромышленного развития и земельных отношений Донецкой ОВА Елена Рыбакова, передает Укринформ.

"Об общих потерях аграриев. С начала войны (с 24 февраля 2022 года – ЭП) повреждено или уничтожено имущество 318 предприятий в области АПК. Это 29 предприятий животноводства, 15 предприятий по переработке и хранению сельхозпродукции. В частности, это 8 элеваторов и 7 хлебопекарных предприятий. И в области растениеводства и садоводства это 271 предприятие, – сообщила Рыбакова.

Говоря о нанесенном врагом ущербе АПК области, она отметила, что многое сейчас нельзя оценить и посчитать, потому что нет доступа, или очень опасно добираться до этих поврежденных и разрушенных объектов.

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Общая сумма ущерба (в области АПК – ЭП) составляет один миллиард и три десятых миллиона гривен. Из них техники повреждены на 682 миллиона гривен", – заявила Рыбакова.

Она также констатировала, что более 420 сельскохозяйственных предприятий региона остались на оккупированной территории Донбасса.

Напомним:

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Российские войска в ночь на 21 ноября осуществили ракетные обстрелы шахты госпредприятия "Селидовуголь" в Донецкой области, один человек погиб.

На октябрь 2023 года сумма прямого задокументированного ущерба, причиненного инфраструктуре Украины, достигла 151,2 млрд долл, что на 700 млн долл больше, чем в июне.