Как реализуется сельхозземля во время войны на государственных онлайн-аукционах

Понад пів мільярда гривень — таку суму місцеві й державний бюджети, а також приватні землевласники вже отримали від реалізації на онлайн-аукціонах земель сільськогосподарського призначення в Україні, а саме від оренди таких ділянок державної й комунальної власності та продажу приватних сільгоспземель. Значна частка цієї суми надходитиме від оренди щорічно.

Це стало можливим зокрема й через те, що рік тому, у листопаді 2022 року, парламент відновив оренду сільськогосподарських державних та комунальних земель на онлайн-аукціонах в системі Прозорро.Продажі під час воєнного стану.

Така можливість для органів місцевого самоврядування та бізнесу не лише принесла надходження до бюджетів різних рівнів, а й знову дозволила приватним землевласникам, фермерам та бізнесу прозоро та відкрито змагатися за такі ділянки.

Хто та як реалізовує сільгоспділянки під час воєнного стану на державних онлайн-аукціонах? У яких сільгоспземлях найбільше зацікавлені фермери та бізнес? Та чи змінюватиметься ситуація на ринку державних та комунальних ділянок сільськогосподарського призначення під час воєнного стану?

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Хто здає в оренду та продає ділянки на державних торгах

За понад 2 роки роботи земельних онлайн-аукціонів на Прозорро.Продажі понад 5 тис. сільськогосподарських ділянок знайшли нових орендарів. Більшість цих земель — комунальні.

До 24 лютого 2022 року в системі торги оголошували 232 організатори серед ОМС, зараз їх вже майже шість сотень.

Невеликі громади з населенням трохи більше, ніж дві тисячі осіб можуть бути активними гравцями на ринку сільгоспземель, якщо ефективно розпоряджатимуться своїми активами.

Як-от Чогодарівська громада на Одещині, що входить до топ-10 найбільших організаторів за кількістю успішних торгів. За підсумками 44 аукціонів вона отримує від оренди землі понад 2,4 млн гривень доходу на рік.

Інша, вже більша за розміром, громада серед найуспішніших організаторів теж з Одеської області — Балтська. Системно здаючи ділянки під сільське господарство з початку повномасштабного вторгнення громада додатково має понад 5 млн гривень до свого бюджету.

Серед десятки топ-організаторів торгів з реалізації с/г землі є й приватні виконавці, що продають арештовані ділянки. Окрім них, приватні землевласники також виставляють свої ділянки на державних онлайн-аукціонах за власним бажанням. Сумарно вони організовують пʼяту частину усіх торгів сільгоспземлями в системі.

Хто конкурує за сільгоспземлю

За час земельних аукціонів на Прозорро.Продажі за право орендувати або придбати с/г ділянку змагалося майже 5,3 тисячі учасників. І майже 4,4 тисячі з них стали переможцями, отримавши в користування потрібну землю.

Приватні фермери, виробничі кооперативи, фермерські господарства, товариства, що спеціалізуються на веденні сільського господарства — разом вони купили або орендували на державних аукціонах за трохи більше ніж 2 роки майже 40 тисяч гектарів сільгоспземель. Кількість юридичних осіб серед переможців перевищує фізичних майже у 1,3 рази.

Невеликим або особистим господарствам для своєї діяльності буде достатньо гектара с/г землі або кілька.Тоді як середній та великий бізнес цікавлять більші площі. І вони можуть отримати їх у прозорий спосіб через електронні торги.

Наприклад, понад 550 га сільськогосподарської землі сумарно орендує кооператив "Ставровський", що займається на Одещині вирощуванням зернових, бобових і насіння олійних культур. За користування землями підприємство щорічно сплачує до бюджету Окнянської громади понад 14,2 млн гривень.

Як війна впливає на ринок сільгоспділянок на е-аукціонах

Повномасштабне вторгнення знизило частку с/г земель в обігу, адже частина ділянок наразі окуповані або потребують розмінування. Проте попит на землі для ведення сільського господарства під час воєнного стану майже не змінився, і в середньому становить 3 учасники.

Нині найбільша пропозиція на сільгоспділянки в понад 3 учасники спостерігається у Вінницькій, Хмельницькій та Харківській областях.

Після повернення у листопаді 2022 року оренди комунальних сільгоспділянок на онлайн-аукціони ринок с/г землі приносить організаторам вже понад 320 млн гривень доходу щорічно.

Вартість оренди с/г землі під час широкомасштабної війни знизилася, водночас медіанна ціна у понад 10 тисяч за гектар зберігається у 3 областях: у Вінницькій, Полтавській та Кіровоградській.

Результати продажу та здачі в оренду сільгоспземель через електронні аукціони показують, що ринок адаптувався до роботи в умовах повномасштабної війни. Кількість організаторів в системі, що шукають ринкову ціну на свої землі та додаткові кошти до бюджетів, збільшується. І учасники з різними гаманцями та потребами знаходять нові гектари для продовження своєї роботи.

Протягом двох років реалізації сільськогосподарських земель на державних онлайн-аукціонах, приватні землевласники та бізнес брали в оренду ділянки переважно комунальної власності, які громади почали виставляти на торги одразу після запуску ринку на Прозорро.Продажі.

Водночас ринок державних с/г земель не працював повною мірою, зокрема й через законодавчу неврегульованість реалізації таких активів, яка була вирішена у липні 2023 року з прийняттям закону, що виводить частину державних земель з-під неефективного постійного використання.

У 2024 році, за інформацією Фонду державного майна України, який створює Земельний банк всіх державних сільгоспземель, відповідні ділянки вже можуть зʼявитися на онлайн-аукціонах з оренди в державній системі Прозорро.Продажі.

Збільшення кількості учасників торгів, які постійно працюють з системою й орендують землі, а також конкуренція та зростання ціни на онлайн-аукціонах, свідчитимуть про попит на оренду державних ділянок в системі.

Це дозволить залучати інвестиції у державні землі, збільшить надходження до держбюджету, а учасникам ринку чи не вперше відкриє доступ до таких земель.