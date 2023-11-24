ВАКС арестовал застройщика, подозреваемого в попытке подкупа вице-премьера Кубракова

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Высший антикоррупционный суд на 2 месяца арестовал инвестора, подозреваемого в подкупе руководства Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ и ВАКС.

По данным НАБУ и САП, подозреваемый пытался подкупить министра инфраструктуры Александра Кубракова. Якобы он предложил более 5200 квадратов недвижимости в построенных его компаниями новостройках столицы ориентировочной стоимостью в 170 млн грн.

Инкриминируемая задержанному статья предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Суд назначил альтернативу пребыванию под стражей в виде внесения залога в сумме 100 миллионов гривен, прокурор просил о залоге в 199,9 млн грн.

Центр противодействия коррупции указывает, что под стражу был взят Сергей Копистырь, являющийся фактическим владельцем группы компаний "KSM-GROUP"

В случае внесения залога, Копистира должна придерживаться определенных обязанностей, в том числе воздержаться от общения со свидетелями и другой подозреваемой по делу, сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

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Напоминаем:

21 ноября при процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении директору госпредприятия и фактическому владельцу частного общества-застройщика в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.

Госпредприятие, входящее в сферу управления Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и частный застройщик заключили ряд договоров с целью строительства на земельном участке, принадлежащем государству, жилых домов. За неразрыв этих соглашений подозреваемые и хотели подкупить вице-премьера.