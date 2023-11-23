Barclays работает над планом сокращения расходов на $1,25 миллиарда, может сократить до 2 тысяч сотрудников

reuters

Финансовый конгломерат Barclays работает над планами экономии до 1 миллиарда фунтов стерлингов (1,25 миллиарда долларов), что может предусматривать сокращение до 2 тысяч рабочих мест, преимущественно в бэк-офисе британского банка.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Менеджеры Barclays во главе с главным исполнительным директором рассматривают предложения по повышению прибыльности банка. В рамках этих мер может быть сокращено от 1500 до 2 тысяч рабочих мест, рассказал собеседник.

Представитель Barclays отказался от комментариев.

Реклама:

Потенциальные сокращения в первую очередь затронут Barclays Execution Services, и станут частью общей цели сокращения расходов до 1 миллиарда фунтов стерлингов по всей группе в течение нескольких лет, добавил собеседник.

В последние годы Barclays прилагал усилия для сокращения расходов путем урезания бонусов, а также сокращения рабочих мест в розничном и инвестиционно-банковском бизнесе, но о шагах по сокращению Barclays Execution Services и потенциальной экономии ранее не сообщалось.

Экономическая правда

Реклама: