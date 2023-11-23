Barclays працює над планом скорочення витрат на $1,25 мільярда, може скоротити до 2 тисяч співробітників

reuters

Фінансовий конгломерат Barclays працює над планами економії до 1 мільярда фунтів стерлінгів (1,25 мільярда доларів), що може передбачати скорочення до 2 тисяч робочих місць, переважно в бек-офісі британського банку.

Про це пише Reuters із посиланням на обізнане джерело.

Менеджери Barclays на чолі з головним виконавчим директором розглядають пропозиції щодо підвищення прибутковості банку. У рамках цих заходів може бути скорочено від 1500 до 2 тисяч робочих місць, розповів співрозмовник.

Представник Barclays відмовився від коментарів.

Реклама:

Потенційні скорочення в першу чергу зачеплять Barclays Execution Services, і стануть частиною загальної мети скорочення витрат до 1 мільярда фунтів стерлінгів по всій групі протягом декількох років, додав співрозмовник.

Протягом останніх років Barclays докладав зусиль для скорочення витрат шляхом урізання бонусів, а також скорочення робочих місць у роздрібному та інвестиційно-банківському бізнесі, але про кроки зі скорочення Barclays Execution Services та потенційну економію раніше не повідомлялося.

Економічна правда

Реклама: