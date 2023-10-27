В ЕС поддержали использование доходов от замороженных активов РФ в пользу Украины

Лидеры ЕС одобрили планы использования миллиардов евро, полученных от замороженных российских активов, для помощи Украине, а Европейская комиссия, как ожидается, выдвинет соответствующие юридические предложения в начале декабря.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times, которое ознакомилось с решением саммита ЕС.

Западные санкции обездвижили 300 миллиардов долларов, принадлежащих российскому центральному банку, с тех пор как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Львиная доля этих средств – 180 млрд евро, по данным бельгийского правительства, – хранится в Euroclear, крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе.

В четверг Euroclear заявил, что заработал около 3 млрд евро на замороженных российских активах только за первые девять месяцев этого года по сравнению с 347 млн евро за аналогичный период 2022 года, и этот рост обусловлен ростом процентных ставок.

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Выплаты купонов и погашения облигаций по обездвиженным российским активам застряли в Euroclear, поскольку они не могут быть выплачены клиентам, находящимся под санкциями. Депозитарий ценных бумаг регулярно реинвестирует такие денежные остатки, а рост процентных ставок означает, что Euroclear зарабатывает больше благодаря этим инвестициям.

Чиновники ЕС ищут пути направления этих поступлений в Украину, но Европейский центральный банк предупредил о потенциальных рисках для евро, связанных с доступом к этим поступлениям, предостерегая, что это может побудить другие центральные банки отказаться от своих активов, деноминированных в евро, и ослабить валюту.

Но лидеры, собравшиеся на саммите в пятницу, одобрили этот шаг, призвав Еврокомиссию "ускорить работу с целью представления предложений".

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"Необходим решительный прогресс в координации с партнерами относительно того, как любые чрезвычайные доходы частных лиц, полученные непосредственно от обездвиженных активов России, могли быть направлены на поддержку Украины и ее восстановление и реконструкцию, в соответствии с применимыми договорными обязательствами, а также в соответствии с законодательством ЕС и международного права.

Европейский Совет призывает Высокого представителя и Комиссию ускорить работу с целью представления предложений", – говорится в решении саммита.

Комиссия планирует представить предложения в начале декабря, сообщили Financial Times два высокопоставленных чиновника, участвовавших в их подготовке.

"Эти выводы – зеленый свет для нас", – сказал один из них.

Брюссель находится в регулярном контакте с Лондоном и Вашингтоном, чтобы обеспечить синхронизацию их подходов, добавили чиновники.

Некоторые страны-члены ЕС, такие как Германия, ранее скептически относились к этим планам из-за юридических проблем, связанных с правом собственности на средства. Эти опасения были развеяны в начале этого месяца, когда министр финансов США Джанет Йеллен поддержала идею снятия сливок с непредвиденных доходов. "Группа семи" также поддержала эти планы.

Эстония, одна из стран, которая активно продвигает эту меру, заявила, что для России важно заплатить за ущерб, который она наносит Украине. "Восстановление ущерба, нанесенного Россией, должно быть оплачено Россией... поэтому мы должны мыслить нестандартно", – сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Ожидается, что декабрьские предложения Еврокомиссии разъяснят юридические обязательства по непредвиденным прибылям в депозитариях ценных бумаг, таких как. Лишь на следующем этапе, ожидаемо в следующем году, будет представлено законодательство, которое позволит фактически изъять и перераспределить эти средства в пользу Киева.

Напомним, Бельгия объявила, что создала специальный фонд для поддержки Украины объемом 1,7 млрд евро, который наполняют из налогообложения замороженных в стране российских активов.

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Европейская правда