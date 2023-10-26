Депозитарий Euroclear заработал 3 миллиарда евро за счет замороженных российских активов

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Международный депозитарий Euroclear отчитался о получении около 3 млрд евро процентного дохода от замороженных российских активов.

Об этом говорится в отчете Euroclear о финансовых результатах за 9 месяцев 2023 года.

По словам депозитария, прибыль от российских активов была обусловлена двумя факторами: высокими процентными ставками и суммой денежных средств, который Euroclear обязан инвестировать.

Поэтому будущие прибыли будут зависеть от изменения ставок и размера инвестированных средств на фоне развивающегося санкционного режима. При этом в Euroclear ожидают, что рост денежного баланса "начнет стабилизироваться" по мере снижения темпов накопления заблокированных платежей и погашений.

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Как отмечает Bloomberg, эти обновленные данные, вполне вероятно, усилят дискуссии в ЕС относительно предложения ввести налог с прибыли от инвестиции российских активов и передать вырученные средства на восстановление Украины.

В четверг в Брюсселе начинается двухдневный саммит, на котором среди прочих тем будут обсуждать этот вопрос. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала представить план летом, однако этого не произошло.

По словам Politico, Евросоюз отложил решение о введении специального налога из-за несогласия нескольких участниц блока, включая Германию и Францию. Всего в странах ЕС заблокированы более 200 млрд евро активов российского Центробанка, большая их часть хранится в бельгийском клиринговом банке Euroclear.

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Экономическая правда