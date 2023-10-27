Украинцы смогут восстановить утраченное водительское удостоверение еще в двух странах

Украинцы в Германии и Испании могут восстановить утраченное водительское удостоверение в центрах обслуживания "Паспортный сервис".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Подразделения ГП "Документ" в Германии:

Кельн, Вроцлавская площадь, 50668;

Берлин, Am Treptower Park 14 (2 этаж).

Подразделения ГП "Документ" в Испании:

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Валенсия, ст. метро Xàtiva (парковка напротив главного входа к вокзалу Estació del Nord);

Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (парковка коммерческого центра LA GAVIA).

Для того, чтобы восстановить водительское удостоверение, нужно иметь с собой паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации, справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (в случае его отсутствия на ID-карте, штампе в паспорте или в базах данных МВД) .

В случае смены личных данных необходимо также иметь с собой документ, подтверждающий смену фамилии.

Напоминаем:

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Ранее услуга восстановления утраченного или похищенного водительского удостоверения стала доступна для украинцев в Польше. Это уже вторая страна после Турции, в которой доступна такая опция.

Также МВД объяснило, где за рубежом можно обменять украинское водительское удостоверение.

ГП "Документ" имеет на сегодня центры в 11 городах Европы. Это, в частности, Гданьск, Стамбул, Братислава, Кельн, Мадрид, Краков, Вроцлав, Прага, Берлин, Валенсия, Варшава.