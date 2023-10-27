В ЄС підтримали використання доходів від заморожених активів РФ на користь України

Лідери ЄС схвалили плани використання мільярдів євро, отриманих від заморожених російських активів, для допомоги Україні, а Європейська комісія, як очікується, висуне відповідні юридичні пропозиції на початку грудня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times, знайоме з обговореннями на саміті, а також йдеться у висновках саміту.

Західні санкції знерухомили 300 мільярдів доларів, що належать російському центральному банку, відколи РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Левова частка цих коштів – 180 млрд євро, за даними бельгійського уряду, – зберігається в Euroclear, найбільшому в світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою в Брюсселі.

У четвер Euroclear заявив, що заробив близько 3 млрд євро на заморожених російських активах лише за перші дев'ять місяців цього року порівняно з 347 млн євро за аналогічний період 2022 року, і це зростання зумовлене зростанням процентних ставок.

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Виплати купонів та погашення облігацій за знерухомленими російськими активами застрягли в Euroclear, оскільки вони не можуть бути виплачені клієнтам, які перебувають під санкціями. Депозитарій цінних паперів регулярно реінвестує такі грошові залишки, а зростання відсоткових ставок означає, що Euroclear заробляє більше завдяки цим інвестиціям.

Посадовці ЄС шукають шляхи спрямування цих надходжень в Україну, але Європейський центральний банк попередив про потенційні ризики для євро, пов'язані з доступом до цих надходжень, застерігаючи, що це може спонукати інші центральні банки відмовитися від своїх активів, деномінованих у євро, і послабити валюту.

Але лідери, які зібралися на саміті в п'ятницю, схвалили цей крок, закликавши Єврокомісію "прискорити роботу з метою подання пропозицій".

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"Необхідний рішучий прогрес у координації з партнерами щодо того, як будь-які надзвичайні доходи приватних осіб, отримані безпосередньо від знерухомлених активів Росії, могли бути спрямовані на підтримку України та її відновлення і реконструкцію, відповідно до застосовних договірних зобов'язань, а також відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права.

Європейська Рада закликає Високого представника та Комісію прискорити роботу з метою подання пропозицій", – йдеться у рішенні саміту.

Комісія планує представити пропозиції на початку грудня, повідомили Financial Times два високопосадовці, які брали участь у їх підготовці.

"Ці висновки – зелене світло для нас", – сказав один з них.

Брюссель перебуває в регулярному контакті з Лондоном і Вашингтоном, щоб забезпечити синхронізацію їхніх підходів, додали посадовці.

Деякі країни-члени ЄС, такі як Німеччина, раніше скептично ставилися до цих планів через юридичні проблеми, пов'язані з правом власності на кошти. Ці побоювання були розвіяні на початку цього місяця, коли міністр фінансів США Джанет Єллен підтримала ідею зняття вершків з непередбачених прибутків. "Група семи" також підтримала ці плани.

Естонія, одна з країн, яка активно просуває цей захід, заявила, що для Росії важливо заплатити за шкоду, яку вона завдає Україні. "Відновлення збитків, завданих Росією, має бути оплачено Росією... тому ми повинні мислити нестандартно", – сказала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Очікується, що грудневі пропозиції Єврокомісії роз'яснять юридичні зобов'язання щодо непередбачених прибутків у депозитаріях цінних паперів, таких як. Лише на наступному етапі, очікувано наступного року, буде представлено законодавство, яке дозволить фактично вилучити і перерозподілити ці кошти на користь Києва.

Нагадаємо, Бельгія оголосила, що створила спеціальний фонд для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро, який наповнюють з оподаткування заморожених в країні російських активів.

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Європейська правда