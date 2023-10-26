Мировой производитель в области промышленной пневматики - итальянская Camozzi работает в оккупированном Крыму

Мировой лидер в области промышленной пневматики - итальянская компания Camozzi, даже после начала полномасштабного вторжения продолжает сотрудничать с заводами российской промышленности, более того - работает в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает проект Trap Aggressor.

"Итальянцы работают на оккупированной Россией украинской территории. "Механосборочный завод Камоцци Пневматика" до сих пор работает в оккупированном Симферополе в Крыму. На российском сайте по поиску работы можно найти актуальную вакансию системного администратора на этот завод", - сообщает Trap Aggressor.

Кроме того, на вебсайте российской компании "ВПК Конкордия" указано, что эта компания - официальный дилер CAMOZZI.

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"Наше представительство CAMOZZI Симферополь - это место, где вы можете купить оборудование Камоцци по лучшей цене в Симферополе!", - говорится в сообщении.

Также ООО "Камоцци Пневматика" имеет 32 отделения в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани и других городах.

Среди клиентов компании в России - заводы военно-промышленного комплекса: "Ижорские заводы", "Коломенский завод", "Силовые машины", "НПК "Уралвагонзавод" и холдинг "ПетрозаводскМаш".

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Из системы мониторинга российских тендеров известно, что "Камоцци Пневматика" по крайней мере в 2018 году поставляла запчасти для обработки металла производителю российских танков "Уралвагонзаводу", а также пневмоцилиндры Казанскому пороховому заводу. Осенью 2022-го года "Камоцци Пневматика" участвовала в выставке оборудования в Москве.

Одновременно "Камоцци Пневматика" напрямую торгует с материнской компанией из Италии "Camozzi Automation Spa".

По данным международных торговых баз, после полномасштабного вторжения итальянская компания поставила российской "Камоцци Пневматика" продукции на 61 млн долларов. Большинство продукции - это фитинги для труб, изделия из алюминия и пластмассы. Однако также "Камоцци Пневматика" за время полномасштабного вторжения России в Украину завезла в Россию силовые установки и пневматические двигатели на 3,6 млн долларов.

Напоминаем:

Camozzi Group - международная компания, основанная в Италии. Один из мировых лидеров в области промышленной пневматики. На этом заводе конструируют и изготавливают тяжелое металлорежущее оборудование, фрезерные станки и специальное оборудование для обработки крупногабаритных деталей. Компания имеет представительства в 78 странах мира, среди которых остается Россия.