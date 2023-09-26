Россия возобновила экспорт пропана и бутана из крымского порта Керчь - Reuters

Российские производители сжиженного нефтяного газа возобновили регулярный экспорт пропана и бутана через крымский порт Керчь после восьмилетнего перерыва, несмотря на угрозы безопасности.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Регулярный экспорт сжиженного газа из Керчи был приостановлен в 2015 году после более широких международных санкций против российских компаний и производителей из-за аннексии Крыма Россией в 2014 году.

"Восстановление экспорта подчеркивает способность России управлять международными санкциями и продолжать экспорт морской энергии", - отмечает агентство.

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По данным источников, регулярные поставки сжиженного газа или пропана и бутана с российских заводов в Керчь для дальнейшего экспорта начались во второй половине июня.

"Поставки идут по железной дороге в порт Кавказ (Азовское море), а затем паромом в Керчь, поскольку транспортировка LPG через Крымский мост запрещена", - сообщил источник, знакомый с торговыми потоками.

Сжиженный газ, который в основном используется в качестве топлива для автомобилей, отопления и производства других нефтехимических продуктов, был освобожден от широких санкций Запада.

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Однако находящиеся под санкциями российские компании перенаправили значительные объемы сжиженного газа из Европы на восток, преимущественно в Китай, а также на российские черноморские терминалы для дальнейшего экспорта в Турцию, Северную Африку и балканские страны.

По словам трейдера, весной из Керчи периодически поступали танкеры сжиженного газа, а сейчас экспорт, в основном в Турцию, идет на регулярной основе.

По данным трейдеров, с 1 по 20 сентября в Керчь было поставлено около 6 тыс. тонн сжиженного газа. В июле-августе поставки составили 5,8 тыс. тонн.

Они добавляют, что поставки через Керчь и южные порты России достаточно привлекательны благодаря ценообразованию, хотя экспорт по этому маршруту все еще сдерживается из-за угроз безопасности и наличия танкеров.