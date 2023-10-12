Оккупанты распространяют фейк о продаже на аукционе квартиры Елены Зеленской в Крыму

Российские СМИ распространяют информацию о том, что в оккупированном Крыму, в Ялте, выставили на аукцион квартиру жены президента Украины Елены Зеленской.

Об этом, в частности, пишет газета "КоммерсантЪ".

Сообщается, что лот якобы появился на сайте "ГИС Торги".

Квартира находится в Ливадии на улице Батурина, ее площадь составляет 119,5 кв. м. Шаг аукциона определили в 1,23 млн руб.

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При этом обращает внимание, что ни одно из подобных сообщений не содержит ссылки на указанный лот. А на самом "ГИС Торги" указывается, что подобный объект в системе не найден.

Тем не менее, сообщения в российских СМИ пестрят подробностями грядущих торгов.

Сообщается, что ранее "национализированную" квартиру оценили в 24,6 млн рублей (около 230 тысяч евро).

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Шаг аукциона при торгах за жилплощадь 119,5 кв. метров составляет 1,2 млн рублей.

Заявки принимают до 26 октября. Для этого участники аукциона должны внести задаток в размере 50% от начальной цены. Торги пройдут 30 октября.

Напоминаем:

Ранее российские СМИ сообщали, что представители оккупационной власти Крыма прошлой осенью национализировали квартиру Елены Зеленской, а также еще несколько сотен предприятий и объектов недвижимости, "принадлежащих гражданам недружественных стран".

Решение продать квартиру Елены Зеленской на торгах российские власти якобы приняли в сентябре нынешнего года.

Также оккупанты намерено продать объекты санаторно-курортной отрасли, торговые и коммерческие помещения, в том числе недвижимое имущество компании "Новацентр", которое принадлежит депутату Верховной рады Александру Гереге. Их стоимость оккупанты оценивают примерно в 350,6 млн руб.