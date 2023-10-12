Оккупанты распространяют фейк о продаже на аукционе квартиры Елены Зеленской в Крыму
Российские СМИ распространяют информацию о том, что в оккупированном Крыму, в Ялте, выставили на аукцион квартиру жены президента Украины Елены Зеленской.
Об этом, в частности, пишет газета "КоммерсантЪ".
Сообщается, что лот якобы появился на сайте "ГИС Торги".
Квартира находится в Ливадии на улице Батурина, ее площадь составляет 119,5 кв. м. Шаг аукциона определили в 1,23 млн руб.
При этом обращает внимание, что ни одно из подобных сообщений не содержит ссылки на указанный лот. А на самом "ГИС Торги" указывается, что подобный объект в системе не найден.
Тем не менее, сообщения в российских СМИ пестрят подробностями грядущих торгов.
Сообщается, что ранее "национализированную" квартиру оценили в 24,6 млн рублей (около 230 тысяч евро).
Шаг аукциона при торгах за жилплощадь 119,5 кв. метров составляет 1,2 млн рублей.
Заявки принимают до 26 октября. Для этого участники аукциона должны внести задаток в размере 50% от начальной цены. Торги пройдут 30 октября.
Напоминаем:
Ранее российские СМИ сообщали, что представители оккупационной власти Крыма прошлой осенью национализировали квартиру Елены Зеленской, а также еще несколько сотен предприятий и объектов недвижимости, "принадлежащих гражданам недружественных стран".
Решение продать квартиру Елены Зеленской на торгах российские власти якобы приняли в сентябре нынешнего года.
Также оккупанты намерено продать объекты санаторно-курортной отрасли, торговые и коммерческие помещения, в том числе недвижимое имущество компании "Новацентр", которое принадлежит депутату Верховной рады Александру Гереге. Их стоимость оккупанты оценивают примерно в 350,6 млн руб.