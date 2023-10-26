G7 объявит о запрете российских алмазов до конца октября - Reuters

Страны Большой семерки (G7) объявят о запрете импорта российских алмазов до конца этого месяца, после чего последует предложение о 12-м пакете санкций ЕС против России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

"Теперь нам нужно окончательное благословение G7, прежде чем переводить эти элементы в юридические тексты на европейском уровне", - сказал дипломат ЕС.

Второй собеседник агентства сообщил, что заявление ожидается в течение недели. Ожидается, что 12 пакет санкций ЕС будет сосредоточен на российских алмазах.

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На прошлой неделе G7 провела техническую встречу, чтобы обсудить несколько предложений, выдвинутых Индией, промышленными группами и Бельгией.

"Канада и члены G7 сотрудничают с представителями промышленности и правительства по предложениям, направленным на решение вопросов, связанных с отслеживанием и правоприменением", - заявил на этой неделе представитель Канады по глобальным делам.

Министерство иностранных дел Франции сообщило, что "ведутся дискуссии на техническом уровне между членами G7 и Бельгией вместе с экономическими игроками в алмазном секторе".

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Напоминаем:

Ранее сообщалось, что следующий санкционный пакет Европейского Союза будет касаться ограничений на торговлю российскими бриллиантами, соответствующее решение уже обсуждается на уровне G7.

Ожидалось, что страны G7 обсудят 4 плана запрета российских алмазов на рынках "Большой семерки" с 1 января - от легкого саморегулирования до строгих мер по импорту, обнажая разногласия, объясняющие, почему запрет было так трудно согласовать в течение более года.

Экономическая правда