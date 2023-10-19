В G7 обсудят четыре варианта запрета российских алмазов – СМИ

reuters

Страны G7 на этой неделе обсудят 4 плана запрета российских алмазов на рынках "Большой семерки" с 1 января - от легкого саморегулирования до строгих мер по импорту, обнажая разногласия, которые объясняют, почему запрет было так трудно согласовать в течение более года.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на документы, с которым ознакомилось агентство.

Четыре предложения были подготовлены Бельгией, Индией, французской группой ювелирной промышленности и Всемирным алмазным советом и будут обсуждаться на технической встрече представителей G7 19 октября, сообщили Reuters чиновники, близкие к переговорам.

"Запрет G7 сильно ударит по российскому экспорту алмазов, поскольку на страны G7 - США, Канаду, Японию, Германию, Великобританию, Италию и Францию - приходится 70% мирового спроса на алмазы.

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Но это также ударит и по предложению, поскольку Россия является крупнейшим в мире производителем алмазного сырья, на долю которого приходится 30% мирового спроса", - пишет агентство.

Основной задачей встречи будет юридически обоснованное согласование определения прослеживаемости алмазов, чтобы иметь возможность определить, откуда происходят камни.

"Частично причина того, что мы зашли в тупик, заключается в том, что это косвенный запрет - на российские алмазы, поступающие в G7 из-за пределов России. Это более сложно.

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Существует напряженность между тем, чтобы сохранить импульс, сделав сначала политическое заявление, или же сначала нужно полностью решить технические вопросы", - сказал один из источников, знакомых с ходом дискуссии.

"В ноябре нам абсолютно необходимо все прояснить, если мы хотим успеть до 1 января", - сказал собеседники, добавив, что если будет выбрана модель, которая потребует государственного контроля, то прохождение закона займет больше времени.

Достижение согласия является сложной задачей, поскольку детали запрета G7 могут улучшить или ухудшить условия ведения бизнеса для некоторых крупнейших мировых алмазных центров в Бельгии, Индии или США, а также их долю в мировом ювелирном бизнесе, добавляет Reuters.

Основные разногласия между предложениями касаются того, откуда алмазы будут попадать на рынки G7, как будут проверять их происхождение из России, какими будут последствия нарушения правил.

Индия и Бельгия хотят, чтобы пунктом входа были их собственные алмазные центры в Мумбаи и Антверпене соответственно, французская группа хочет иметь несколько пунктов входа, чтобы избежать "узких мест", а WDC хочет более саморегулируемую систему.

Бельгия видит на кону свою репутацию и хочет убедиться, что российские драгоценные камни не попадут в оборот, а также опасается, что впоследствии она может оказаться в эпицентре скандала. Она считает, что отслеживание и технологические проверки необработанных алмазов очень важны и лучше всего осуществлять их в своем центре в Антверпене, где уже действуют жесткие требования.

Индия опасается, что в случае принятия более жесткой модели на ее малых и средних производителей будет возложено значительное бремя.

ЕС и G7 рассматривают возможность запрета российских алмазов с 2022 года в рамках санкций против РФ из-за ее вторжения в Украину.

Соединенные Штаты уже ввели санкции против российского государственного производителя алмазов "Алроса", но без глобального запрета это, похоже, мало на нее повлияло - в первой половине этого года ее доход составил 1,9 млрд долл, а дивиденды - 282 млн долл, пишет агентство.

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Экономическая правда