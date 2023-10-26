G7 оголосить про заборону російських алмазів до кінця жовтня – Reuters

Країни Великої сімки (G7) оголосять про заборону імпорту російських алмазів до кінця цього місяця, після чого слідуватиме пропозиція щодо 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.

"Тепер нам потрібне остаточне благословення G7 перед тим, як перекладати ці елементи в юридичні тексти на європейському рівні", - сказав дипломат ЄС.

Другий співрозмовник агентства повідомиа, що заява очікується протягом тижня. Очікується, що 12-й пакет санкцій ЄС буде зосереджений на російських алмазах.

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Минулого тижня G7 провела технічну зустріч, щоб обговорити кілька пропозицій, висунутих Індією, промисловими групами та Бельгією.

"Канада та члени G7 співпрацюють з представниками промисловості та уряду щодо пропозицій, спрямованих на вирішення питань, пов’язаних із відстеженням та правозастосуванням", — заявив цього тижня представник Канади з глобальних справ.

Міністерство закордонних справ Франції повідомило, що "ведуться дискусії на технічному рівні між членами G7 та Бельгією разом з економічними гравцями в алмазному секторі".

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Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що наступний санкційний пакет Європейського Союзу стосуватиметься обмежень на торгівлю російськими діамантами, відповідне рішення вже обговорюється на рівні G7.

Очікувалось, що країни G7 обговорять 4 плани заборони російських алмазів на ринках "Великої сімки" з 1 січня - від легкого саморегулювання до суворих заходів щодо імпорту, оголюючи розбіжності, які пояснюють, чому заборону було так важко узгодити протягом більше року.

Економічна правда