Подготовка к зиме: "Нафтогаз" уже заключил более 200 договоров с производителями тепла

По состоянию на начало сентября 577 производителей тепла обратились в компанию "Нафтогаз Трейдинг" для заключения договоров поставки приделочного газа на предстоящий отопительный сезон.

Об этом сообщает пресс-служба Группы Нафтогаз.

Компания уже проработала и заключила 214 договоров, из них:

77 контрактов подписано с теплокоммунэнерго (ТКЭ);

137 - из ОСМД.

Еще 65 пакетов документов вернули на доработку с замечаниями.

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"Нафтогаз Трейдинг, на который Кабинет Министров возложил специальные обязанности по поставке природного газа, сейчас проводит интенсивную работу по подписанию договоров", - отметили в пресс-службе Группы.

По словам главы компании Сергея Беляева, процесс продолжается активно, с регионами работают консультанты, которые готовы предоставить всю информацию о механизме подписания соглашений.

"С подавляющим количеством наиболее энергоемких предприятий договоры о поставках газа уже заключены. Однако с другими работа продолжается. Мы также призываем те теплокоммунэнерго, которые до сих пор не направили документы для оформления договора, — сделать это как можно скорее", — добавил Беляев.

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Напоминаем:

22 августа правительство продлило действие ПСО для производителей тепла до 15 апреля следующего года, по которому тарифы на тепло для населения останутся неизменными.